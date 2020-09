Zeynab Javadli publicó una serie de videos en Instagram mientras unos hombres enviados por su marido irrumpían en su casa y se llevaban a sus padres. La joven reveló que desde que se separó hace nueve meses es perseguida y ha sufrido abusos físicos y emocionales Crédito: Instagram

11 de septiembre de 2020

La esposa de un importante jeque de la familia real de Dubai publicó una serie de videos desgarradores a través de su cuenta de Instagram donde pide ayuda y cuenta que desde que se separó hace nueve meses de su marido es perseguida por funcionarios que intentan quitarle a las tres hijas fruto del matrimonio y que han abusado de ella de manera física y emocional.Los videos han sido eliminados del perfil.

En 2015, la joven Zeynab Javadli, ex gimnasta azerbaiyana de 29 años, se casó con Saeed bin Maktoum bin Rashid Al Maktoum, de 43, sobrino del actual gobernante de Dubai. A fines de 2019, ella se mudó del palacio real a una villa privada donde desde hace nueve meses vive con sus hijas: Sana, de 4 años; Asiya, de 3 y Salama, de uno. La acompañan también sus padres debido a que Zeynab tiene miedo de su poderoso y multimillonario esposo, un ex tirador olímpico casado con otras dos mujeres y con once hijos en total.

En uno de los videos publicados durante lo que parece ser la irrupción en su casa de unos hombres vinculados con su marido, la joven desesperada reveló -a sus quince mil seguidores de Instagram- que unas personas se estaban llevando a sus padres y que también iban a sacarle a sus hijas: "No puedo entregar a mis hijas a unos extraños. Así es como me tratan. No hay ley", cuenta angustiada mientras llora.

En otro de los videos que publicó, la mujer afirma que es perseguida desde que se separó y que sufrió abusos físicos y emocionales. En un grito de fondo, se puede escuchar a una de sus hijas gritar: "No pueden llevarnos a ningún lado".

La mujer también confesó que no tiene nada para comer y que hasta le arrebataron su celular que "contenía pruebas del acoso". La situación de Javadli se ha comparado con el padecimiento de la princesa Haya, la ex esposa del jeque Mohammed bin Rashid Al-Maktoum, que huyó a Londres hace dos años con sus hijos porque temía por su vida.

Consultados por el periódico británico MailOnline, sus amigos contaron que Zenyab incluso se había puesto en contacto con la embajada de Azerbaiyán para pedir ayuda, pero que incluso allí, desde su propio país, le dijeron que no podían hacer nada. Por ahora, se desconoce el paradero de ella, de sus hijas y de sus padres.