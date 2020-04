La fábrica de filtros de café Melitta hace barbijos para contener el Covid

Tienen forma de filtro de café pero cuentan con el sello de calidad para Coronavirus

El Grupo alemán Melitta, dedicado a la producción fabricación y venta de productos para el café, liberó una de sus líneas de producción para fabricar tapabocas con el objetivo de evitar la propagación del coronavirus.

Desde las instalaciones de producción de los filtros de café Melitta en Minden, Alemania, Jero Bentz, miembro de la Gerencia Corporativa y socio general del Grupo Melitta explica que "Con nuestras capacidades de producción, podemos fabricar cantidades considerables de máscaras faciales en muy poco tiempo". Los barbijos tienen una eficiencia de filtración bacteriana superior al 95 por ciento.

El producto que pusieron en las líneas de producción esta semana tiene forma de filtros de café Melitta, y cuenta con las características necesarias respecto de filtración, respiración y uso.

"Con el fin de proporcionar protección, muchas personas quieren usar máscaras protectoras. Contrariamente a la creciente cantidad de consejos en Internet, nosotros en el Grupo Melitta no recomendamos el uso de los filtros de café o bolsas de aspiradora como mascarillas caseras para proteger la boca y la nariz " explica Bentz, y aclara que "Los filtros de café Melitta tienen poros finos que filtran partículas de cierto tamaño. Los virus corona son muchas veces más pequeños que esto, con un tamaño de 0,12 a 0,16 µm y, por lo tanto, no están completamente filtrados. Los filtros de café no brindan la protección requerida" .

Melita inicia la producción de millones de mascarillas

Las máscaras faciales que están produciendo en Melitta, son de un material de tres capas que incluye una capa de fusión por soplado que cumple con el estándar para máscaras quirúrgicas. En la primera etapa de producción, estas máscaras se sujetan con un clip o bandas elásticas.

"Durante décadas, nuestra empresa se ha especializado en el desarrollo y la producción de materiales de filtro como filtros de café, bolsas para aspiradoras y otros papeles especiales industriales como papel tapiz no tejido y materias primas para filtros de aire, incluso para el sector médico", aclara Bentz.

Melita produjo el primer millón de máscaras esta semana y la proyección es realizar un millón por día siempre que haya suficiente materia prima disponible. Además de su fábrica en Alemania, el Grupo Melitta también planea utilizar sus instalaciones de Estados Unidos y Brasil para abastecer países de América del Norte y del Sur.

Melitta distribuirá las máscaras producidas en la primera semana a sus empleados y donará un millón de máscaras a los centros de salud.