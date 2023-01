La furiosa reacción de una ciclista al ver que un peatón cruzó por un lugar que no debía: “¿Qué te pasa?”

escuchar

Respetar las señales de tránsito es fundamental para evitar accidentes y a la vez ser considerados con el prójimo. En este video viral, una ciclista no se quedó callada ante la falta de respeto de un peatón y dejó en claro su enojo.

En el video que ya acumula 16 millones de reproducciones y más de medio millón de likes se puede ver cómo una mujer ataca a un hombre que iba paseando con su perro por pasar por un lugar que no debía. “¿Qué te pasa? Ni siquiera pedís disculpas, sos un peatón. Estabas ahí ilegalmente”, le reprocha la mujer que empieza a perseguirlo y gritarle adelante de todos.

Al ver que la mujer no se tranquilizaba, el hombre le dijo que tenía razón y que quería seguir adelante con su día. Pero eso no tranquilizó a la ofuscada ciclista que lo perseguía y bloqueaba con su bicicleta. Todo finalizó cuando al ver la oportunidad, el peatón amagó a la mujer y salió corriendo con su perro ante los aplausos de los espectadores.

Los comentarios -que llegaron a más de 6000- no se hicieron esperar: “La paciencia de ese hombre”, “Un crack el dueño del perro”, “Yo no podría aguantar que me hagan eso, explotaría al instante”. Otro pensaron en el perro: “Que bueno que el perro estaba tranquilo porque a veces en situaciones como estas, se altera”, “Yo pensé que le diría a su perro que ataque y de ahí correr”.

