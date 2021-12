La historia del hombre que recorre Gran Bretaña a bordo del auto más pequeño del mundo por una buena causa

Un hombre de 31 años llamado Alex Orchin decidió emprender una travesía desde John O’Groats hasta Lands End y recorrió todo el Reino Unido en un auto increíblemente pequeño, el cual compró hace cinco años.

El viaje, que comenzó el 13 de noviembre, se extendió por tres semanas cuando, según Google Maps, no debería durar más de 14 horas y 34 minutos dependiendo del tráfico, según consignó el sitio Daily Mail.

Alex hizo el trayecto en un Peel P50, el automóvil más pequeño del mundo. El cupé de una puerta, que tiene tracción trasera, se fabricó originalmente entre 1962 y 1965. Durante el viaje, Orchin recaudó fondos para la BBC Children in Need, una organización benéfica dedicada a ayudar a niños y jóvenes desfavorecidos del Reino Unido.

El auto pesa 59 kilos. Fuente: Katielee Arrowsmith SWNS

El auto cobró popularidad cuando apareció en el programa Top Gear de la BBC en 2007, y la producción de versiones eléctricas comenzó con un modelo de gasolina que volvió a ingresar al mercado en 2011. Alex completó su viaje el 4 de diciembre, después de haber recorrido los 2253 kilómetros en el pequeño automóvil, lo cual es una hazaña dado su tamaño: 1.80 metros.

El hombre recaudó fondos para los niños necesitados del Reino Unido. Fuente: Katielee Arrowsmith SWNS

Este particular vehículo de tres ruedas mide solo 1,34 metros de longitud, uno de altura y 98 centímetros de ancho, mientras que su velocidad máxima es de 60 kilómetros por hora. Su peso es de 59 kilos, algo que le podría haber generado problemas por las tormentas que se registraron en las últimas semanas.

El auto ni siquiera tiene marcha atrás, por lo que para desplazarlo en esa dirección se debe arrastrar desde un tirador integrado en la zaga. El conductor de East Sussex, que recaudó 8000 libras para niños necesitados durante el viaje, aseguró: “No puedo creer que lo haya logrado”.

Alex, que lo compró hace cinco años, detalló: ”La recepción que hemos tenido de principio a fin ha sido increíble. Recuerdo una vez que un vehículo se me adelantó y me comenzó a hacer señas y pensé que estaba en problemas. Cuando la persona se acercó a mi ventanilla me dio una donación y dijo ‘me encanta lo que estás haciendo, te he visto en las noticias, muchas gracias’. La gente me ha comprado combustible, suministros para la ruta, fue una experiencia increíble”.

En ese sentido, se mostró agradecido con quienes se cruzó en el camino durante su travesía: “Disfruto mucho conducirlo porque hace muy feliz a todas las personas que lo ven. Se ríen, sacan fotos, hacen preguntas, lo adoran”.