La explosiva reacción de Brenda Asnicar al conocer el romance entre Duki y Emilia Mernes

En la madrugada de este jueves, mediante un romántico posteo en su cuenta de Instagram, el trapero Duki confirmó los rumores que lo vinculaban sentimentalmente con la cantante Emilia Mernes. Lo hizo exhibiendo una foto en la que ambos se besaban apasionadamente.

Si bien la noticia fue festejada por los fans de los músicos y el posteo alcanzó casi los 3 millones de “Me gusta”, hubo alguien que, lejos de celebrar el romance, publicó en las redes sociales picantes mensajes que estarían dirigidos al trapero. Se trata de Brenda Asnicar, la cantante y actriz que en 2020 tuvo una relación con Duki y que el miércoles a la anoche, poco después del posteo del trapero, escribió en su cuenta de Twitter: “No me vengas con un tango llorón” y “Borrate tarado”.

Los dos picantes mensajes que escribió en su cuenta de Twitter Brenda Asnicar, y que podrían estar dedicados a Duki Captura / @Asnicar_Brenda

Las sospechas que circularon en las redes acerca de que los mensajes de Asnicar podrían estar relacionados con el flamante romance de Duki y Emilia -se rumoreaba desde julio la existencia de la relación, pero recién ahora se confirmó oficialmente- tuvieron su respaldo en la cronología de los posteos.

Duki subió la foto de su beso apasionado a la 1 de la mañana del jueves. Y los mensajes de la ex Patito Feo aparecieron en Twitter poco más de una hora y media después.

Duki blanqueó su relación con Emilia Mernes Instagram: @dukissj

Asnicar y Duki habían tenido un fugaz romance a comienzos de 2020. Eran los primeros meses de la pandemia de coronavirus y, tal como ocurre con muchas celebridades de estos tiempos, la confirmación del comienzo de este noviazgo llegó a través de un video que el trapero posteó en Instagram.

Y fue también a través de las redes que, en abril de ese mismo año, el propio cantante anunciaba de manera poco sutil el final de la relación. “No quiero decir nada, pero ando re soltero, vos fijate”, escribió el músico en un tuit.

Ahora, momentos después de que Duki confirmase su relación con la excantante de Rombai, aparentemente Asnicar no pudo mantenerse indiferente a la historia de su ex y escribió sus picantes mensajes. Primero, “No me vengas con un tango llorón” y después, “Borrate tarado”.

Altri tempi: Brenda Asnicar y Duki tuvieron un breve romance a comienzos de 2020 Gerardo Viercovich

Los mensajes de la actriz y cantante tuvieron también una buena recepción de sus seguidores, que entre ambos tuits sumaron unos 95.000 “Me gusta”. Además, los usuarios que respondieron a los mensajes de Asnicar tomaron sus palabras efectivamente como indirectas para Duki.

En rigor, los mensajes escritos por la ex Cumbia Ninja son parte de la letra del tema “Tango llorón”, que ella misma interpretaba cuando era la líder de Las divinas en la serie Patito Feo. De hecho, muchos fueron los usuarios que recordaron en las redes el resto de los versos de esa canción.

“No me vengas con un tango llorón, porque es muy fuerte. Y si alguna vez te miré fue porque tuviste suerte”, reza uno de los versos del tema. En otro, en tanto, la letra del tema señala: “Me miró a los ojos, me quiso besar, lo corté de una, lo mandé a pasear. Me pidió disculpas, muy desesperado y yo le grité: ‘Borráte, tarado’. Él me dijo: ‘Dame otra oportunidad’. Sólo le faltaba ponerse a llorar”.