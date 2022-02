La historia detrás de la mujer que se hizo famosa por compartir las reglas para su boda

Jasmine Cruz se convirtió en viral en redes sociales por compartir las reglas para su boda. Mediante su cuenta de TikTok (@cruzjasmine824), la mujer publicó algunas pautas para los asistentes a su próxima boda. El controvertido video ahora acumula casi dos millones de reproducciones y esta es la historia detrás del clip.

Jasmine Cruz y Pablo Cadena se comprometieron en agosto de 2020, pero no comenzaron a planificar su casamiento hasta que aseguraron su lugar en California, Estados Unidos, en enero. Por ello, la futura novia decidió participar en una de las últimas tendencias de Internet, que consiste en compartir las reglas de su boda.

En ese sentido, Jasmine subió una lista de las doce normas que deben cumplir sus invitados en la ceremonia de su matrimonio a finales de este año.

La historia detrás de la mujer que se volvió famosa por compartir las reglas para su boda

“Sin niños (algunas excepciones). Empecemos por ahí porque todo el mundo se enoja con esto. No hay niños. No quiero que los niños corran sin supervisión, sin que sus padres los vean. Eso absolutamente no sucederá”, decía la primera regla.

Asimismo, Cruz precisó que no se permite el atuendo blanco en su boda. “Mis damas de honor ya tienen instrucciones específicas de tirarte una botella entera de vino tinto, así que evitemos eso”, agregó.

Siguiendo esa línea, Jasmine señaló que no tiene planes de “hacer lo de la liga”, ya que “es asqueroso”.

“Si no fuiste invitado, no eres bienvenido. Escribiré específicamente en la invitación cuántos más uno recibes, y eso es todo. No traigas personas al azar a mi boda”, comentó.

En una segunda grabación, Cruz continúo explicando sus reglas de que todas sus damas de honor forman parte de la comunidad LGBTQ.

Además, la mujer ‘exigió’ “aprovechar” la barra libre. “Estamos pagando tanto dinero por una barra libre... Los quiero borrachos, los quiero borrachos”, sostuvo.

En un segundo video, agregó nuevas reglas para su boda

La verdad sobre la mujer que compartió las reglas para su boda

En diálogo con PEOPLE, Jasmine Cruz reconoció que publicó esos dos videos porque “vi la tendencia cuando comencé a planificar la boda. Como ya tenía algunas cosas preparadas, decidí agregarlas y hacer el TikTok”.

En tanto, la mujer confesó que “soy una de esas chicas que pensó en el día de su boda desde que era niña. Así que tengo una idea de cómo quiero que sea el día. Escribí todas estas ideas diferentes y eventualmente se convirtieron en las reglas”.

Por otro lado, Cruz dijo que un miembro de la familia “cuestionó” la regla de no tener hijos “hasta que vieron que las facturas comenzaban a acumularse. Ahora todos estamos de acuerdo...”.