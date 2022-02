El peligroso experimento de un hombre que desde hace meses come carme cruda

Rawmeatexperiment es todo un suceso en el mundo. El hombre -cuya verdadera identidad permanece en el anonimato- no pierde tiempo con elaboradas recetas, puntos de cocción, sal ni pimienta. Llega de la carnicería, prende su cámara, abre la bolsa y comienza a comer un lomo crudo, una pata de pollo e incluso un pez sin cabeza ni espinas. Se trata de un extraño experimento que ya lleva 82 días y que consta simplemente de comprobar qué pasa en el cuerpo tras esa dieta.

Así lo dice su descripción en Instagram: “Viendo si vivo por cinco días o 500 años”. El protagonista decidió explorar el mundo de la comida sin cocinar “todos los días hasta morir por una bacteria”. En su extraño menú hay todo tipo de alimentos y a lo largo de los 82 días que lleva filmándose y ya probó un caro bife Wagyu, una pechuga de pollo, salmón, riñón, testículos de oveja y corazón de vaca.

El experimento lleva más de 80 días y con él explora todo tipo de carnes crudas

Como si esto fuera poco, cada particular plato está acompañado de algo para tomar. Lejos de ser un jugo, un vaso de agua o un poco de alcohol, este extraño personaje decide beber un vaso de hasta ocho huevos crudos y más de un litro de leche fría.

Sus videos empezaron a llamar la atención y, además de cosechar cerca de 90 mil usuarios que lo miran todos los días, medios internacionales quisieron saber su historia. Al notar la relevancia que su experimento toma, se detuvo unos segundos para hablar de la alimentación y criticar las opiniones de quienes lo cuestionan.

Para celebrar que llegó a los 82 días de su experimento, escribió un duro mensaje junto a uno de sus videos. “Nunca creí que esto se iba a hacer viral, nunca imaginé que me verían 50 millones de personas en todo el mundo. Disfruto del caos, 90% de los comentarios en páginas son negativos, 90% de las personas también tienen problemas físicos o mentales por culpa de sus dietas y no se dan cuenta que estoy comiendo comida saludable. No voy a tomar consejos de salud de ellos, decidí tomar un pequeño riesgo para explorar el mundo de la comida cruda y estoy cómodo con mi decisión”, comenzó.

A su vez, agregó: “Hacer algo que vos pensás que es correcto o puede ser correcto es mucho más importante que lo que la gente piense de vos. Las personas no piensan por sí mismas y muchas opiniones son reflejo de los otros o los medios”.

En los comentarios que recibió hubo de todo. Muchos lo catalogaron como “una verdadera inspiración” y otros tantos se limitaron a contar sus propias experiencias, donde también se animaron a comer carne cruda e implementar este estilo de vida. Además, muchos más -que ya llevan un tiempo metidos en este universo- le recomendaron nuevos cortes para que incorpore a su dieta.