Cuando los rescatistas, alertados por una denuncia anónima, llegaron a la granja de Georgia, Estdos Unidos donde el animal vivía en condiciones lamentables, no podían creer lo que vieron. El perro, al que además de todo habían bautizado "Cocaína", estaba encadenado en un árbol, sucio, enfermo, demacrado y con sus facciones de pitbull prácticamente irreconocibles.

La historia fue compartida en la página de Facebookde la organización protectora de animales Go Dogs, Go Rescue Inc, junto a fotografías del can que impactan por su estado. Es que, según aseguran, el perro vivió los cuatro años de su vida hasta ser rescatado encadenado a un árbol, a la intemperie.

El animal fue hallado en estado de total abandono, sucio y con sus vértebras y costillas claramente marcadas bajo la piel. El peso con el que fue encontrado fue de unos 12 kilos, cuando un adulto de su raza debería pesar entre 20 y 30 kilos. Tenía también el cuello lacerado por las marcas de la correa.

Un análisis posterior, además, determinó quepadecía de gusano del corazón, una afección cardíaca provocada por un parásito que se aloja en las arterias y el corazón el animal.

Pero la historia de este terrible maltrato tiene un final feliz. La misma organización que lo encontró en enero subió una publicación este mes, donde se ve al perro en condiciones muy diferentes a las de sus primeras imágenes.

Luego de ser adoptado por una familia que le brinda cuidados y amor, pasó a llamarse Héroe, por su fortaleza épica para sobrevivir a una pesadilla durante cuatro años.

Héroe ahora duerme adentro, en colchones mullidos, y es una mascota mansa y obediente. Tiene apenas una pequeña hernia que le quedó como recuerdo de una pelea con un perro en sus épocas de encadenamiento, pero pronto se solucionará a través de una pequeña intervención.

En cuanto a los dueños del perro, cuya crueldad e indiferencia permitieron que el animal casi muriera desamparado, fueron denunciados por los rescatistas y todavía se espera que la justicia se expida al respecto.