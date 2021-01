La impactante restauración de un auto abandonado en un garaje durante 34 años

Había pertenecido a un hombre que prácticamente no lo usó. Con apenas 90 kilómetros recorridos, un auto clásico de finales de los 80 estuvo más de tres décadas estacionado en un garaje. Hasta que Eddie lo vio: fue amor a primera vista.

Olvidado entre muebles, juguetes de nietos y el polvo que se acumula con el paso del tiempo, un Buick Grand National de 1987 permaneció más de 34 años en un garaje de Columbus, en Ohio, Estados Unidos. En su época recibía el mote de “Darth Vader” -en honor al villano de la saga Star Wars- y, de acuerdo a las publicaciones especializadas, superaba en velocidad al Corvette.

Semanas atrás, Eddie decidió devolverle el brillo a su Buick Grand National junto con Larry Kosilla YouTube

La esposa del dueño relató que, tras su muerte, había intentado ponerlo en condiciones pero su edad y situación económica no se lo permitieron. “Era de un hombre. Hablé con su mujer y me contó que quiso devolverle su gloria, pero no pudo. Lo subí yo solo a un trailer y manejé desde Ohio a Nueva York, directo hasta mi casa”, explica Eddie, el afortunado neoyorquino que dio con el tesoro, en un video compartido en el canal de YouTube AMMO NYC.

Guardado durante más de tres décadas: así permaneció el Buick Grand National que Eddie devolvió a la vida YouTube

Semanas después de su llegada a la Gran Manzana, Eddie se puso en contacto con Larry Kosilla, experto en restauración que muestra en YouTube la historia de distintos autos y cómo quedan después de un buen cuidado y una adecuada limpieza. El Grand Buick National era un diamante en bruto: tenía los tapizados intactos, un motor ni siquiera ablandado y el tanque de nafta aún conservaba una tarjeta de original.

De adentro hacia afuera: así fue cómo revivieron el automóvil abandonado durante más de tres décadas YouTube

Para que volviera a lucir como nuevo había que embarcarse en una tarea titánica. Sin miramientos, Eddie y Larry pusieron manos a la obra.

La insignia que identifica al auto deportivo, con una bandera similar a las que se utilizan en los autódromos YouTube

Al comenzar con la limpieza, se encontraron con la sorpresa de que nunca habían abierto el baúl: todo en su interior tenía 30 años de antigüedad, pero se encontraba en perfecto estado. Con una gran capa de suciedad, las ruedas y las butacas requirieron de varias horas de trabajo. Debajo del capó había un pequeño “huésped”: un ratón se había instalado, probablemente, para cobijarse del frío.

A la hora de lavarlo, el especialista utilizó un jabón especial para evitar que se produjera cualquier daño en la pintura. Una vez seco y después de lustrarlo, solo quedaba solucionar las marcas en la puerta provocadas por el perro del antiguo dueño. Gracias a un suave pulido, el color negro volvió a brillar como en su época de oro.

LA NACION