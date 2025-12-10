La impresionante instalación de Es Devlin en Miami Art Week

Curiosos transeuntes caminan estos días por las playas de Miami y se sorprenden por lo que ven. Y es que el Faena Art, del argentino Alan Faena, transformó sus playas en una vasta arena iluminada de libros y sonido con una instalación monumental. Se trata de “Library of Us”, de la artista británica Es Devlin (reconocida por sus instalaciones inmersivas y esculturas de luz) que se convirtió en pieza central de Miami Art Week 2025.

Ubicada en Faena Beach, la puesta en escena es parte de la celebración por los diez años de Faena Art en Miami Beach SunnStudio

La artista británica Es Devlin y el argentino Alan Faena. Su obra es protagonista indiscutida de Miami Art Week 2025 (del 5 al 7 de diciembre), la reconocida semana del arte cuya programación incluye incluye charlas, performances, cenas, activaciones de bienestar y lecturas que conectarán a comunidades locales y globales gentileza

Esta inmensa biblioteca triangular de casi seis metros de altura y 15 de longitud, está rodeada por un espejo de agua y una mesa de lectura circular que, en conjunto, se expanden a más de 27 metros de diámetro gentileza

La estructura iluminada gira lentamente sobre su eje, completando una rotación cada diez minutos. Fabricada a partir de libros, acero, madera marina, espejos, agua y LED, la obra elegida por Alan Faena contiene 2.500 libros, una línea LED que despliega texto en tiempo real y una banda sonora formada por 250 fragmentos leídos por la propia Devlin, acompañados de música gentileza

En Faena Beach, el argentino sorprendió a todos con esta experiencia donde los visitantes toman asiento en una mesa de lectura de dos anillos: un círculo exterior estático y un círculo interior que rota junto con la escultura, permitiendo que, con cada giro, los lectores se encuentren con un nuevo pasaje y una nueva persona frente a ellos gentileza

Arte en movimiento en las playas de Miami gentileza

"Faena Art en Miami Arte Week"

Tres obras de arte y dos argentinos

“Library of Us” se complementa con dos otras comisiones que amplían la exploración de Devlin sobre la lectura, el tiempo y la comunidad. Una de ellas es Reading Room (2025), ubicada en la Faena Cathedral, un banco de 14 metros que integra una biblioteca y una inmensa pantalla LED. Una obra participativa, creada en colaboración con los miembros del staff del Faena Hotel quienes compartieron frases de libros, canciones y poemas que han influido en su manera de pensar. Los visitantes están invitados a sentarse, escuchar las lecturas de Devlin y explorar los 250 libros disponibles, mientras las frases aportadas aparecen a lo largo del día en la pantalla LED.

Por otro lado, Tracing Time, presentada en la Faena Art Project Room, que exhibe dibujos y pinturas de Devlin sobre vidrio, papel y pantallas de televisión, ofreciendo una mirada íntima a los procesos de trazo, capas y temporalidad que sustentan las instalaciones de gran escala presentes en la playa y la Catedral.

Conjuntamente, estas tres obras conforman una rara y significativa muestra a gran escala de la práctica multidisciplinar de Devlin, que abarca sonido, texto, arquitectura y performance.

Alan Faena y su nueva experiencia inmersiva en Miami gentileza

Sinergia entre la lectura, la música y la comida gentileza

El toque argentino tiene más: ya que en Faena Beach también se presenta The Edible Library, una cena cinética creada por Devlin con la colaboración del célebre chef Francis Mallmann, que tiene lugar dentro de “Library of Us” en Faena Beach gentileza

Cada uno de los cuatro pasos del menú nace de frases seleccionadas por Devlin de los libros más resonantes de su biblioteca, que Mallmann interpreta y transforma en platos que hacen “comestible” la colección gentileza

Los invitados se sientan en los anillos interior y exterior de la mesa circular de lectura y, mientras el círculo exterior permanece quieto, el interior rota lentamente entre cada uno de los cuatro cursos, mientras Devlin y Mallmann recitan los textos y presentan cada plato gentileza

Sociales en el Faena, Miami Art Week gentileza

