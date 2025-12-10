La impresionante instalación de Es Devlin en Miami Art Week

De la mano del argentino Alan Faena, el trabajo de la artista británica se convirtió en la pieza central de Miami Art Week 2025.
- 2 minutos de lectura'
Curiosos transeuntes caminan estos días por las playas de Miami y se sorprenden por lo que ven. Y es que el Faena Art, del argentino Alan Faena, transformó sus playas en una vasta arena iluminada de libros y sonido con una instalación monumental. Se trata de “Library of Us”, de la artista británica Es Devlin (reconocida por sus instalaciones inmersivas y esculturas de luz) que se convirtió en pieza central de Miami Art Week 2025.
Tres obras de arte y dos argentinos
“Library of Us” se complementa con dos otras comisiones que amplían la exploración de Devlin sobre la lectura, el tiempo y la comunidad. Una de ellas es Reading Room (2025), ubicada en la Faena Cathedral, un banco de 14 metros que integra una biblioteca y una inmensa pantalla LED. Una obra participativa, creada en colaboración con los miembros del staff del Faena Hotel quienes compartieron frases de libros, canciones y poemas que han influido en su manera de pensar. Los visitantes están invitados a sentarse, escuchar las lecturas de Devlin y explorar los 250 libros disponibles, mientras las frases aportadas aparecen a lo largo del día en la pantalla LED.
Por otro lado, Tracing Time, presentada en la Faena Art Project Room, que exhibe dibujos y pinturas de Devlin sobre vidrio, papel y pantallas de televisión, ofreciendo una mirada íntima a los procesos de trazo, capas y temporalidad que sustentan las instalaciones de gran escala presentes en la playa y la Catedral.
Conjuntamente, estas tres obras conforman una rara y significativa muestra a gran escala de la práctica multidisciplinar de Devlin, que abarca sonido, texto, arquitectura y performance.
Otras noticias de Historias LN
- 1
Aliados del invierno: los dos suplementos recomendados para evitar la gripe y combatir la fatiga
- 2
Efemérides del 10 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?
- 3
Los beneficios de la gelatina natural: por qué es clave para sumar colágeno al cuerpo
- 4
Alerta en la cocina: recomiendan no colocar platos y vasos boca abajo tras lavarlos porque pueden generar problemas a la salud