Chau a los cuchillos desafilados: el infalible método casero para que vuelvan a cortar como el primer día

Un cuchillo bien afilado es una herramienta esencial en cualquier cocina. Facilita tareas que van desde cortar carne cruda hasta rebanar verduras y otros ingredientes con superficies más firmes. Sin embargo, el uso constante provoca desgaste en la hoja y reduce su capacidad de corte.

Un cuchillo bien afilado es una herramienta esencial en cualquier cocina

Si en algún momento te encontrás con un cuchillo que perdió el filo y no tenés un afilador disponible, existe un método casero que utiliza papel aluminio. Aunque puede ayudar en una emergencia, también presenta algunas limitaciones y riesgos que conviene conocer.

¿Por qué es importante afilar los cuchillos?

Los cuchillos son utensilios básicos en la preparación de alimentos. Según el sitio especializado Sharp Edge, el desgaste de estas herramientas es un proceso natural que depende en gran medida del material utilizado en la fabricación de la hoja.

De acuerdo con esa fuente, mientras más duro es el acero, menor puede ser su resistencia ante ciertos impactos y mayor la posibilidad de sufrir daños. Esto puede dificultar el corte de alimentos duros como huesos o cocos.

El papel aluminio es ideal para afilar cuchillos

Por otra parte, Sakai Ichimonji, especialistas en cuchillos japoneses, señaló que las hojas pueden presentar astilladuras debido a diversas prácticas de uso cotidiano.

Entre las principales causas destacan:

Cortar alimentos muy duros mediante golpes o empujando el cuchillo desde arriba.

Aplicar demasiada fuerza e impactar repetidamente la hoja contra la tabla de corte.

Ejercer presión desde un solo lado de la hoja.

Utilizar el cuchillo para tareas distintas a aquellas para las que fue diseñado, como abrir latas.

Cortar alimentos congelados.

Descuidar el mantenimiento y favorecer la aparición de óxido.

Afilar la hoja en exceso hasta volverla demasiado fina y frágil.

Mantener un cuchillo en buen estado no solo ayuda a prolongar su vida útil; también mejora su rendimiento y facilita el trabajo en la cocina.

Según Sharp Edge, el afilado forma parte fundamental del mantenimiento. La técnica adecuada depende del tipo de acero y de los carburos presentes en la hoja, más que de la dureza del material.

Cómo usar papel aluminio para afilar un cuchillo

Si no disponés de un afilador, el blog de la marca Overduty Class menciona algunas alternativas caseras.

Una de ellas consiste en utilizar una hoja de papel de aluminio.

Paso a paso:

Tomá una hoja de papel aluminio.

Doblala varias veces hasta formar un cuadrado grueso.

Pasá la hoja del cuchillo sobre el aluminio.

Repetí el proceso varias veces para intentar recuperar parte del filo.

Este método puede servir como una solución temporal cuando no se cuenta con herramientas especializadas.

Este método puede servir como una solución temporal cuando no se cuenta con herramientas especializadas (Foto: IA)

Desventajas de afilar cuchillos con papel aluminio

Aunque se trata de una alternativa casera popular, especialistas advirtieron sobre varios inconvenientes.

Entre ellos destacan:

Riesgo de lesiones personales durante el procedimiento.

durante el procedimiento. Posible desprendimiento de pequeños fragmentos que podrían terminar en los alimentos.

Riesgo de contaminación cruzada.

Daños en la hoja que reduzcan la vida útil del cuchillo.

Afilado irregular que disminuya la efectividad al cortar.

Estas desventajas también pueden presentarse en otros métodos improvisados que utilizan botellas de vidrio o piedras.

Cómo mantener un cuchillo en buen estado

Tanto Sharp Edge como Sakai Ichimonji coincidieron en que el mantenimiento regular es clave para prolongar la vida útil de los cuchillos y garantizar un mejor desempeño.

Algunas recomendaciones básicas incluyen:

Utilizar tablas de corte de madera o plástico.

Evitar superficies de vidrio, cerámica, mármol o acero.

Lavar y secar los cuchillos después de cada uso.

No dejarlos durante largos períodos en el fregadero.

Guardarlos protegidos para evitar golpes con otros utensilios.

No introducirlos en el lavavajillas.

Utilizar cada cuchillo según la función para la que fue diseñado.

Estos hábitos ayudan a reducir el desgaste y contribuyen a conservar el filo por más tiempo.