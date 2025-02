La increíble historia de MrBeast, Gana 85 millones de dólares al año, se hizo famoso regalando dinero y hoy quiere salvar el mundo

James Stephen Donaldson es el rey de Youtube: tiene 360 millones de seguidores y es una máquina de facturar

El origen de MrBeast, el creador de contenidos más exitoso en internet, repite el de la mayoría de los chicos que inundaron Youtube con sus producciones en la primera década del siglo XXI. Era otro adolescente perdido en la inmensidad de la web que se grababa jugando “Minecraft” y “Call of Duty” en su habitación. Poco después comprendió que había una mina de oro en la plataforma, que sólo tenía que descubrir cómo explotarla.

Grabó su primer video enojado. Tenía 11 años, jugaba “Minecraft” y estaba indignado porque todos los días aparecía un jugador, siempre el mismo, que destruía lo que había construido. Pensó que era una buena idea exponerlo en Youtube y, al mismo tiempo, desahogarse. Creó una cuenta y usó la bautizó con el mismo nombre que usaba en los juegos en red: “MrBeast”.

Jimmy Donaldson, alias Mr Beast

“Hice un video tirándole m... a ese tipo y de alguna forma llegó a las 20 mil visitas”, contaría luego. Sorprendido por su exitoso debut, se propuso convertirse en una celebridad, como otros tantos youtubers a los que admiraba. Según contó a The New York Times, le llevó seis años conseguir ganancias “significativas”. Nadie, ni siquiera él, podía suponer la magnitud con la que reventaría la plataforma: solo en 2024, según la revista Forbes, facturó 85 millones de dólares.

Su nombre completo es James Stephen Donaldson. Nació el 7 de mayo de 1998. Creció en Greenville, un pequeña ciudad de 15 mil habitantes en Carolina del Norte, donde sus vecinos hoy lo recuerdan como “un chico tímido pero muy competitivo”. En todos los reportajes destaca que un diagnóstico temprano lo obligó a dejar de lado actividades deportivas y multiplicó sus horas de exposición a las pantallas.

Mr Beast fue invitado a participar en el viaje hasta el fondo del océano para avistar los restos del Titanic a bordo del submarino Titán de la empresa OceanGate, que implosionó el 18 de junio de 2023 durante el descenso. @MrBeast

“En ese entonces no teníamos dinero y tenía muchas ganas de cuidar a mi madre. Con 11 años me di cuenta que había youtubers que ganaban millones de dólares. Pude ver un camino para retirar a mi madre (...) No hablo de mi padre, es una larga historia. No es necesario entrar en ella. Con mi madre ahora la relación está genial pero no siempre fue así. En 2008 estaba literalmente en banca rota. No la veía mucho, cuando venía de la escuela estaba en su segundo trabajo. Ella lloraba y me pedía que hiciera los deberes. A mí no me importaba, yo quería tener éxito y negocios. Ahora todo está genial, tiene todo lo que quiere”, dijo hace días en una entrevista.

Beast City, la ciudad donde se desarrollaron los Beast Games, fue construida en Canadá y costó 14 millones de dólares

Durante años, Jimmy -como lo apodan familiares y amigos- se obsesionó con desentrañar los secretos del algoritmo de YouTube. ¿Por qué la plataforma recomienda algunos videos y no otros? ¿Cuál es la duración recomendable de un video? ¿Con qué frecuencia debía subir los videos a su cuenta? ¿Cómo debía titular un video para potenciar su búsqueda? Observaba, analizaba, probaba toda clase de tendencias. Así logró convertirse en el youtuber con más popular del mundo, con 367 millones de seguidores. Gana y por afano. Lo sigue T-Series, un canal indio, con 287 millones. El tercero, Cocomelon, un dibujito para niños, “apenas” suma los 190 millones.

Jimmy junto a su novia, Thea Booysen, abogada y psicóloga

¿Cómo logró Mr Beast volverse tan popular? Hubo un punto de inflexión que marcó su carrera como productor y creador de contenido, que lo llevó a jugar en las grandes ligas. En enero de 2017 MrBeast subió a Youtube un video en el que se grabó contando hasta 100.000. Sin cortes, sin detenerse ni un instante. Solo su cara frente a cámara y su voz contando “uno, dos, tres...” hasta 100.000. El video dura 40 horas, pero Jimmy lo tuvo que acelerar en algunos fragmentos para que cupiera en un formato de 24 horas, tiempo máximo que permitía Youtube entonces.

Ese acto, que de tan absurdo resultó hipnótico, atrajo una marea de visitas. De pronto, la gente quería ver qué otras “proezas” intentaría Mr Beast. Repitió el chiste de contar, pero lo hizo hasta 200.000 (lo logró en 55 horas). Después leyó un diccionario completo “de corrido”. Cuando comenzó a monetizar las reproducciones, salió a la calle a repartir su dinero. El 15 de junio de 2017 le regaló 10 mil dólares a un indigente que pedía en un semáforo. Esa acción, que tuvo una gran aceptación por parte de sus seguidores, disparó una vocación altruista que ni siquiera él sabía que tenía.

MrBeast en uno de sus retos extremos: '7 Días flotando en el mar" YOUTUBE - YOUTUBE

Los desafíos y los premios fueron creciendo a puro vértigo. Con dinero, salió a recorrer el mundo. Abrió la tienda “más barata del mundo”, donde vendió consolas de Playstation 5 y computadoras a 1 dólar. Después abrió la tienda “todo gratis”, donde regaló todo. Gastó un millón de dólares en “raspaditas” de Lotería. Desafió a desconocidos a gasta 100 mil dólares en una hora... Las competencias de “último en salir” son su sello: los competidores permanecen en un lugar (en una pileta, en un círculo, bajo el agua...) durante largos períodos con el único fin de ganar un premio en dólares. Su extravagante adaptación de El Juego del Calamar, con un premio de 456.000 dólares, batió récords de reproducciones. Lleva publicados 849 videos, de diferentes formatos y duraciones.

Mr Beast sobre 5 millones de dólares, el premio original de los Beast Games que fue duplicado por un participante en un reto, tirando una moneda al aire

Al mismo tiempo, construyó una empresa que hoy emplea a más de 250 personas, entre técnicos, escritores, editores y productores. Y diversificó sus ingresos. Además de los ingresos publicitarios de YouTube, hizo acuerdos con marcas que pagan millones por aparecer en su videos, creó una línea de snacks que llamó Feastables y vende merchandising con su cara. Su última jugada fue la producción, en sociedad con Amazon, del mayor reality del mundo, al que llamó Beast Games, con el que destrozó varios récords. Fue el primer programa de televisión que puso a competir a 1000 participantes. Pero, por sobre todas las cosas, entregó el premio más importante en la historia del entretenimiento: 10 millones de dólares para un solo ganador.

Jimmy es el rey indiscutido de los youtubers. Tiene el reconocimiento y la admiración de sus pares. El año pasado, en julio de 2024, encerró en un cubo de vidrio a los 50 youtubers más importantes del mundo y los puso a competir por un millón de dólares. No faltó nadie: estuvo Ibai Llanos, el español amigo de todas las estrellas del fútbol, y también Jake Paul, el norteamericano que peleó y venció a Mike Tyson. El premio en efectivo no les movía la aguja, fueron tentados por la posibilidad de “colgarse” del fenómeno Mr Beast, multiplicar su exposición y conquistar más seguidores. Argentina estuvo representada por el yotuber Fede Vigevani, que tiene 64.6 millones de seguidores.

Detrás de la euforia y el desenfreno, existe una realidad que a menudo pasa inadvertida: MrBeast padece la enfermedad de Crohn, un trastorno inflamatorio intestinal que puede dificultar considerablemente la vida diaria. De hecho, tuvo que abandonar algunos retos por esta enfermedad.

Beast Games rompió 40 récords Guinness

Junto a su popularidad, también crecieron sus críticos (o detractores). Uno de sus movimientos empresariales más audaces y polémicos fue la creación de la cadena de comida rápida virtual MrBeast Burger. Fue inaugurada a finales de 2020 en cooperación con un socio gastronómico que ofrecía las hamburguesas en cocinas repartidas por Estados Unidos, Reino Unido y Canadá. El experimento fue un fenómeno instantáneo: fanáticos haciendo largas filas virtuales, decenas de miles de pedidos y, por supuesto, más videos virales que anunciaban la llegada del nuevo “restaurante” al universo MrBeast.

Sin embargo, los contratiempos no tardaron en asomar. Algunos clientes se quejaron de la calidad de la comida y se repitieron las reseñas donde aseguraban que habían recibido hamburguesas con carne cruda o pan con hongos. En poco tiempo, la alianza comercial se resquebrajó y derivó en un pleito legal: Donaldson exigió terminar la colaboración con el proveedor que, a su juicio, priorizaba la expansión sin la calidad. El socio, por su parte, lo acusó de querer renegociar el trato sin respetar los términos iniciales.

El 7 de mayo último, Mr Beast celebró sus 26 años regalando 26 autos Tesla entre sus seguidores

Entre las tormentas mediáticas, hubo un foco de controversia surgido de ex colaboradores que alegan haber vivido un “ambiente tóxico de trabajo” o largas jornadas al borde del agotamiento. Jimmy se defendió diciendo que mantiene “estándares altos” y que coordina a decenas de empleados que deben responder a una dinámica frenética. Al final, la discusión se reduce a la figura de un jefe perfeccionista, impaciente con los errores, y a la pregunta de si esa presión se justifica en pos de garantizar el espectáculo que, para bien o para mal, mantiene a su canal en la cima.

También salieron a la luz antiguos tuits en los que aparecían expresiones homofóbicas. Jimmy respondió, aseguró haber cambiado su manera de pensar. Y en los últimos tiempos algunos competidores de los Beast Games dijeron también haber padecido malos tratos durante la competencia.

Pero nada opaca la popularidad del rey de Youtube. En el perfil de su cuenta, Mr Beast escribió algunos de los logros alcanzados en su carrera. Destacó que regaló más de 100 casas, dos islas privadas, una fábrica de chocolates y millones de dólares. Juntó 20 millones de dólares para plantar 20 millones de árboles y removió más de 13 millones de basura del océano. Regaló prótesis a 2 mil personas para que vuelvan a caminar. Construyó pozos en África. Adoptó todos los perros de un refugio (dos veces). Inició su propia empresa de refrigerios Feastables y la empresa de software Viewstats.

Mr Beast y los Feastables, su exitoso producto comestible

