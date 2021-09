La influencer del momento juega al misterio: “¿Sabés qué hago para ganarme la vida?

Natalie Rose (25) es de Portland, Estados Unidos, y es un verdadero caso de éxito en TikTok. En solo seis semanas pasó de tener 33.000 a 2.000.000 de seguidores. Y todo gracias a un interrogante que quedó picando tras un comentario ácido de un seguidor: “¿Sabés qué hago para ganarme la vida?”.

A través de su cuenta de TikTok, Natalie Rose dio en la tecla para ganar popularidad. Y, gracias a un guiño con sus seguidores, lo hizo de una manera tan simple como efectiva.

La piedra angular del éxito en TikTok fue un video publicado junto a una amiga. En dicho material, ambas jóvenes bailan al ritmo de una base similar a la de la canción “My Humps” de Black Eyed Peas disfrazadas de enfermeras.

Luego de verlo, un usuario de esa red social la criticó con dureza en los comentarios. “Recordá que cuando sos enfermera se supone que tenés que estar cuidando a las personas, pero vos estás en TikTok”, se puede leer en la respuesta. La joven contestó con un video en el que baila la misma canción, pero esta vez con el cartel: “No soy enfermera”. Y en el texto del posteo añadió la frase que la catapultó al éxito: “Adivinen qué hago para ganarme la vida”.

Tiktoker Natalie Rose (nnaples) baila como una enfermera

Desde ese momento, Rose recibe todo tipo de comentarios en los que sus seguidores y usuarios de TikTok arriesgan diferentes tipos de profesiones. Bombera, presentadora de un programa de golf, peluquera, granjera y lo que se les ocurra. A partir de dichas respuestas., ella se caracteriza como las personas que realizan dichas actividades y, generalmente con un cómplice detrás, realiza videos cuyas reproducciones se cuentan de a millones.

Natalie Rose (@nnaples) como presentadora de programa de golf

Como publica el especialista en marketing Brian Bosché en su cuenta de Twitter, en solo 15 videos, la joven ganó un millón de seguidores con solo hacer de oficial de policía, apicultora, electricista, andar en motocross y levantadora pesas. Atentas al éxito y la popularidad en ascenso, distintas marcas y entidades deportivas la están contactando e invitando a colaborar con ellos.

Natalie Rose (@nnaples) como una mujer bombero

En diálogo con el portal KOIN, Rose explicó que su vida dio un giro de 180 grados durante la pandemia de coronavirus. Tras haber sido despedida del teatro comunitario en Utah, comenzó a grabar videos en TikTok por diversión, como la mayoría de los usuarios.

“Empecé en TikTok solo para hacer algunos videos. No me importaba el algoritmo, ni los seguidores, tampoco las reproducciones ni lo Me Gusta”, aseguró en diálogo con ese portal sobre sus inicios. Hoy, sin haberlo buscado, pero a fuerza de su constante generación de contenido, la joven tiene más de dos millones de seguidores, mucho potencial comercial y su popularidad crece minuto a minuto.