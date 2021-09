Pipo Gorosito dijo que “Messi es el papá de Dios” y destrozó a quienes lo critican

Como uno de los máximos ídolos de la historia del fútbol global, Lionel Messi gana cada vez más devotos de su juego y de su persona. Esta vez, fue el propio entrenador de Gimnasia y Esgrima, Néstor “Pipo” Gorosito quien se refirió a él con halagadoras palabras y se dirigió a quienes lo criticaban en el pasado.

En diálogo con ESPN F90, el DT fue consultado por cómo se sintió tras la muerte de Diego Maradona, su predecesor en el puesto de entrenador del club de La Plata. “El dolor que sienten todos los argentinos por haberlo perdido.... El estandarte futbolístico más grande para la mayoría”, contestó el exjugador.

Sin embargo, aclaró con contundencia: “Más allá de que para mí Messi es el papá de Dios. No es Dios. Es el papá. Siento debilidad por él. Me regaló una camiseta, Pollo (por Vignolo), y se me cayeron las lágrimas. Y yo nunca sentí nada por nadie, absolutamente por nadie”.

A su vez, Gorosito dijo que ahí tomó dimensión de lo que significa para los hinchas pedir autógrafos a sus máximos referentes. Y volvió al tema de Maradona, al expresar: “Con respecto a Diego, el dolor de haber perdido a un ídolo muy identificado con la forma de ser nuestra”.

#ESPNF90 | #ESPNenStarPlus



"MESSI ES EL PAPÁ DE DIOS"



Pipo Gorosito se tomó un tiempo para hablar de su idolatria por Leo y reveló lo que sintió el día que le regaló una camiseta. ¡Imperdible!



Mirá Fútbol 90 en vivo -> https://t.co/a5wssI4ncW pic.twitter.com/zOZk9KMq87 — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) September 13, 2021

Contra los detractores de Messi

Al DT del Lobo, que se encuentra 22 en la tabla de posiciones de la Liga de Fútbol Profesional, le preguntaron sobre qué sintió cuando vio a Leo emocionado el jueves pasado, en la vuelta olímpica con la Selección argentina, dos meses después de haber conseguido el título de Copa América.

“A mí hay veces que me da rabia porque muchas veces dije que si era mi hermano o mi amigo le hubiese dicho ‘no vengas más a jugar a la pelota acá, que se vayan todos a la m..., te re put...an, la familia sufre, que se vayan todos, que pecho frío... que se mueran todos’”, contestó sobre lo que les hubiese dicho a quienes más criticaron al delantero del PSG cuando vestía la albiceleste.

Lionel Messi durante el entrenamiento antes del partido con Bolivia. Prensa AFA

Asimismo, Gorosito opinó indignado: “Y ahora porque canta el himno, porque llora, porque está con la familia, como que juega bien a la pelota. Es una locura. Porque salió campeón. Messi nos llevó a cuatro finales y después las ganás o las perdés y por una cosa sola”.