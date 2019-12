A través de tres ediciones en Salta, Córdoba y Buenos Aires y junto a Gino Tubaro y su equipo de Atomic Lab más de 250 empleados de Telecom realizaron 50 prótesis de manos y brazos mecánicos impresos en 3D

Cuando ingresa a la sala, Irene no puede ocultar las lágrimas. Tiene 76 años y hace algunos meses, tras la operación de un tumor, tuvieron que amputarle parte del brazo izquierdo. Ahora está a punto de probarse una prótesis que recibirá totalmente gratis. " Es un milagro", dice. "Ver que en la sociedad también hay gente buena que se ocupa", reflexiona en tanto las lágrimas se diluyen: ahora Irene es pura sonrisa.

La iniciativa que regala prótesis de brazo y mano impresas en 3D 01:29

Esta misma escena repetida por veinte tuvo lugar el último sábado en el edificio de Telecom de Puerto Madero, donde un centenar de empleados de la compañía divididos en dos turnos estuvieron encargándose de ensamblar 20 prótesis producidas a medida por Atomic Lab, la ONG que lidera Gino Tubaro. De hecho entre las mesas sobre las que los colaboradores trabajan siguiendo a rajatablas el tutorial circulaba entusiasmado el propio Tubaro, inventor argentino que se hizo famoso por producir prótesis de manos y brazos a bajo costo con impresoras 3D y entregarlas gratis a chicos y grandes que por diversos motivos carecen de esos miembros.

Irene junto a GIno Tubaro

"Alguna vez había visto a Gino en la televisión, y cuando fue lo de la amputación esa imagen me vino a la cabeza enseguida", cuenta la hija de Irene. "Entonces le dije: '¿mamá, querés que nos fijemos en Internet?'. Entramos y había un botón que decía 'Pedir prótesis'. 'No puede ser tan fácil', pensé. Pero pasaron solo unos meses y acá estamos".

La iniciativa se dio en llamar #Manotón y forma parte del nuevo programa de voluntariado corporativo de Telecom que bajo el nombre de "Conectamundos" y con el lema "Más cerca llegamos más lejos" tuvo ya tres ediciones en Salta, Córdoba y Buenos Aires. En esas instancias más de 250 empleados realizaron en total 50 prótesis de manos y brazos mecánicos impresos en 3D junto a Gino Tubaro y su equipo de Atomic Lab.

Algunos de los beneficiarios de las prótesis

"Somos una empresa de tecnología, y a la vez buscamos generar acciones solidarias que trasciendan nuestros límites. Y este #Manotón es un claro ejemplo de cómo la tecnología puede cambiar la vida de las personas", explicó durante la jornada el director de Relaciones Gubernamentales, Comunicación y Medios de Telecom, Pedro Lopez Matheu. "Lo vemos como una inversión social y para nosotros tiene además un rendimiento enorme en términos de involucramiento de empleados. De hecho la respuesta fue abrumadora: vamos a tener que pensar algo de mayor envergadura, porque tenemos más de 20 mil colaboradores deseosos de participar", agregó.

Una vida nueva

Tras una breve capacitación los empleados de Telecom ensamblaron las piezas y entregaron las prótesis ahí mismo, de manera gratuita, a quienes las necesitaban. Los beneficiarios, seleccionados por Atomic Lab, compartieron la jornada junto a sus familias.

Lucía Casais tiene 24 años y nació con una amputación congénita de su brazo izquierdo. "Nunca supe lo que es tener los dos brazos. Y cuando quise averiguar, me dieron la opción de una prótesis sin movimiento u otra biónica que no solamente era carísima, sino que además me resultaba muy pesada", dice y cuenta que estudia Abogacía en la Universidad de La Matanza y que en sus ratos libres teje con una sola mano muñequitos al crochet. "Esto es una re emoción -revela entusiasmada-. Recién estuve con las chicas de Telecom probando agarrar un vaso, incluso escribir mi nombre con una lapicera. Supongo que voy a acostumbrarme rápido porque es muy liviana. Estoy feliz".

"Vengo siguiendo a Gino en Twitter y siempre me llamó la atención su ayuda desinteresada. Así que ni bien surgió la posibilidad de participar de este evento, me dije: 'no sé cómo, pero ahí voy a estar'. Y la verdad fue una experiencia increíble", confiesa Julieta Noguer, que trabaja en el área de Gestión Municipal de Telecom, mientras Hernán Skilki, analista de contenidos, se muestra fascinado con haber invertido la mañana en la tarea fascinante de armar una mano. "Hace poco no fui capaz de arreglar un ventilador y hoy logramos hacer esto -cuenta orgulloso-. Claro que tuvimos para eso una capacitación previa. Pero no teníamos el expertís, fue llegar y ponerse a hacer".

Esta misma semana se estrenó en Flow el docu reality Mil manos por Argentina, una road movie en ocho episodios que haciendo foco en Gino Tubaro relata cómo través de una tecnología cada vez más alcanzable es posible mejorar la vida de las personas. "Las prótesis que estamos haciendo hoy son totalmente gratuitas para las familias, igual que lo hicimos con las más de 1.300 personas que en todo el país ya tienen sus manos y brazos impresos en 3D", dice el inventor que apenas tiene 24 años, y explica que el hecho de que los beneficiarios puedan elegir el color que quieran no es solo un detalle sino que, sobre todo en el caso de los chicos, pueden optar por ejemplo por los motivos de sus personajes favoritos "y así transformarse en superhéroes".