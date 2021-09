El mal momento de Karina “La Princesita” por un percance en su casa: “Voy a denunciar al plomero”

Karina “La Princesita” fue la protagonista de un desopilante momento durante una entrevista en La previa de La Academia (Ciudad Magazine). Mientras la elogiaban por sus últimas performances en el reality conducido por Marcelo Tinelli, la cantante contó que la metáfora de “no tener techo” en su caso es literal. y mostró el percance que sufrió en su casa por problemas con los caños de agua. “Voy a aprovechar este programa para denunciar al plomero”, anticipó.

Luego de una extensa charla con Lizardo Ponce y Lourdes Sánchez, surgieron los halagos por su crecimiento como participante de La Academia (eltrece). Mientras la artista optaba por mantener la humildad y confesaba que no siente que esté “brillando” en su paso por el certamen, los conductores le recordaron la emoción que despertó su baile junto a su madre, Mónica, en la salsa de a tres.

“Yo no coincido con vos, para mí vos sí te destacás siempre, sos muy talentosa, y la experiencia que tenés se nota en la pista, y en el cariño de la gente también”, le dijo Ponce. Y Sánchez acotó: “Y una artista no tiene techo Karina”. La cantante no pudo evitar tentarse cuando escuchó esa frase y se animó a hacer una confesión personal.

“Bueno, hablando de eso es así la verdad, yo no tengo techo, ¿quieren que lo muestre?”, consultó entre risas. Con el permiso de los conductores hizo un paneo de su hogar, y comentó: “Resulta que voy a aprovechar el programa de ustedes para denunciar al plomero, porque se me rompió un caño, se me llovía la casa y te juro, me rompió el techo y no lo vino a arreglar”.

En ese instante hizo un primer plano del enorme agujero que tiene una parte de su techo, con los caños a la vista, al igual que los soportes de madera. Ante el asombro de los panelistas, la participante detalló que desde junio está con esa situación sin resolver, y aclaró que ya tuvo una charla con el hombre que fue solucionarlo, pero todavía falta para dejar atrás el inconveniente.

”Cierro la nota así, dándole la razón a Ángel de Brito, porque es verdad, no tengo techo”, expresó con humor. Sobre el final confesó también que fue un desafío personal aceptar formar parte del programa de Tinelli, y analizó: “Hay personas que estuvieron varias veces en ‘El Bailando’, y algunas les fue bien y otras pasaron desapercibidos, yo creo que yo soy perfil bajo también así que no me destaco mucho”.

LA NACION