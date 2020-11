Aaron logró mudarse con su familia de un cobertizo a un departamento, gracias al negocio de venta de plantas que fundó Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de noviembre de 2020 • 12:32

Un niño de ocho años que vivía en un cobertizo en Los Ángeles, Estados Unidos, junto a su madre y una hermana, logró recaudar el dinero necesario para mudar a su familia a un departamento. Se trata de Aaron Moreno, quien luego de invertir en un negocio de plantas propio pudo finalmente cumplir su sueño.

Todo comenzó cuando a principio de año, debido a la pandemia, Berenice, de 30 años, perdió su trabajo, y debió trasladarse junto a sus hijos a un lugar con menos comodidades, sin Internet ni baño.

El exitoso negocio de Aaron comenzó con ocho suculantes Crédito: Instagram

A Berenice le dolió mucho cuando advirtió que en su nuevo hogar su hijo no tenía una mesa donde realizar las tareas escolares. Además, debían ducharse afuera y utilizaban el baño de un restaurant cercano. "No teníamos otras opciones", afirmó al diario Today. "Como madre, me rompió el corazón. Sentí que les estaba fallando a mis hijos", completó la mujer.

Un día, en broma, Bernice le dijo a su hijo que debería iniciar un negocio para tener su propio dinero y comprar su snack preferido. Entonces, al niño se le ocurrió comenzar a vender plantas, así que su madre le dio los únicos 12 dólares que tenía para que los invirtiera.

Con mucha visión de negocios, Aaron gastó el dinero en ocho suculentas y colocó una mesa afuera de su cobertizo para vender las plantas. Cada una le dejó una ganancia de 4 dólares y, con el dinero extra, compró más plantas. La respuesta de la gente a Aaron´s Garden fue muy positiva. Muchos seguían comprándole y hasta algunos le dejaban propina.

El negocio empezó a crecer y Aaron se expandió a otro tipo de variedad, sumó rosas y otras flores. Hasta se asoció con Nike, que donó maceteros para que los clientes puedan llevarse a casa plantas en zapatillas.

A su vez, se convirtió en un verdadero influencer, ya que acumula más de 30.000 seguidores en Instagram. También, a través de la plataforma GoFundMe, muchas personas donaron dinero para ayudarlo a él y a su familia a mudarse a un departamento. La campaña ya lleva recaudado más de 53.000 dólares.

"Por fin tenemos nuestra propia cocina. Aaron y su hermana tienen un lugar para hacer la tarea. No es grande, pero nos parece enorme", sostuvo la madre del niño a ABC Eyewitness News. "Nunca pensé que íbamos a lograr y llegar tan lejos. Nunca me imaginé teniendo una casa", indicó Bernice, y agregó: "Lo admiro por todo lo que ha podido hacer y que yo no he hecho como mamá". Gracias a su nueva situación, la hermana mayor de Aaron, que se había ido a vivir a México con su abuela, pudo regresar con la familia.