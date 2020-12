El rey de Tailandia atraviesa una dura oposición en el pueblo, por lo que sus declaraciones podrían ser una forma de aplacar los ánimos, construir popularidad y mostrarse cercano a un pueblo que lo desprecia Crédito: Facebook

En el contexto de una crisis de popularidad debido a sus continuos maltratos al pueblo y al cortejo que lo acompaña, Rama X quiso mostrarse sensible y cercano con sus compatriotas para ganar algo de su afecto. En una audiencia pública, aseguró: "Soy como otros seres humanos, algunos días me siento abatido, triste y casi no quiero luchar contra las cosas malas".

Las declaraciones del rey, que vivió prácticamente todo el año de la pandemia en un hotel en Alemania acompañado por un harén de veinte mujeres, fueron realizadas durante el campamento LOVE destinado a voluntarios de la Guardia del Rey en el distrito de Bang Khen. El periódico Bangkok Post registró las palabras que Rama X pronunció el pasado sábado para inaugurar el evento. Las siglas LOVE en tailandés significan liderazgo, unidad, voluntariado y experiencia.

Junto con su esposa oficial, Suthida, el rey llamó a los jóvenes a no darse por vencidos en la lucha por la defensa de la monarquía: "Nunca dejen que el desaliento los convierta en el mal que los derriba", dijo la controvertida figura criticada por su arbitrariedad y por haber estado lejos de su país en este año tan difícil.

Rama X, rey de Tailandia, con una de sus consortes. Durante la pandemia se refugió en un hotel en Alemania Fuente: Archivo

Vestidos los dos con equipos de gimnasia azules con rayas rojas, en otro momento de la conversación con los voluntarios, Rama dijo como para convocar el apoyo: "Debemos pensar en el país y en cómo la institución de la monarquía y el pueblo son inseparables. Solo necesitamos mirar lo que Su Majestad el Rey Bhumibol Adulyadej El Grande logró durante sus 70 años de reinado. Nuestras generaciones más jóvenes pueden haberse olvidado de él".

El programa de formación se llevó a cabo en la Royal Thai Volunteers School con la participación de 200 estudiantes de secundaria de todo el país.