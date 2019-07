La luna de miel de Diego Simeone y Carla Pereyra en Formentera

Como marido y mujer, disfrutaron de la playa junto a sus hijas, Francesca y Valentina, Giovanni -el mayor de los herederos del DT- y su novia, la influencer italiana Giulia Coppini Crédito: Grosby

Decidieron seguir la tradición, pero no al pie de la letra. Si bien después del "sí, quiero" en Argentina Diego Simeone (49) y Carla Pereyra (31) se fueron de luna de miel, no lo hicieron solos: sumaron al plan a sus hijas, Francesca (3) y Valentina (4 meses), y también a Giovanni Simeone (23) -el mayor de los herederos del Cholo con su primera mujer Carolina Baldini- y su novia, Giulia Coppini (26). Después de su estadía de dos semanas en Buenos Aires, los flamantes marido y mujer aterrizaron en una de sus playas favoritas, Formentera. "Adoro la vida aquí: el tiempo pasa lento, los días son eternos y somos agradecidos. No quiero que acabe porque estamos en paz y en familia", escribió la modelo en su cuenta de Instagram junto a una foto que deja al descubierto sus curvas tonificadas, a sólo cuatro meses de haberse convertido en mamá por segunda vez. El técnico del Aleti tampoco se quedó atrás y lució un cuerpo tallado a base de mucho deporte y entrenamiento.

Francesca, quien dejó de ser la pequeña de la casa el pasado mes de febrero tras la llegada de su hermana Valentina (derecha, arriba: en brazos de su mamá) se convirtió en la gran protagonista de esta jornada junto al mar en Beso Beach. Crédito: Grosby

Durante su estadía, los Simeone dividieron sus días entre mañanas de playa, donde aprovecharon para meterse al mar y jugar en la arena con Francesca; y por la tarde, se refugiaban en el hotel para compartir más tiempo con Valentina, la menor de la familia que tiene sólo cuatro meses y eligen resguardarla del sol. Aunque Diego debe volver pronto a sus actividades habituales (el Atlético de Madrid cumplirá con una serie de amistosos a fines de julio, antes de que comience el calendario en la Liga española y Champions League 2020), el ánimo de celebración de la familia sigue en pie. El casamiento civil en Buenos Aires sólo fue el preludio de lo que está por llegar: una gran fiesta en Italia donde sólo habrá una bendición católica, ya que el ex futbolista ya estuvo casado.

Diego y Carla se muestran tan enamorados como el primer día y así lo dejaron en claro con los besos y abrazos bajo el sol de Formentera. Crédito: Grosby

La familia en plano. Frente a la mirada del Cholo, su hijo Giovanni y su novia Giulia, Carla salpica a Valentina con agua de mar. Crédito: Grosby

El mayor de los Simeone, que sigue los pasos deportivos de su padre y actualmente juega en la Fiorentina, posa con la influencer italiana en una típica postal del verano europeo.