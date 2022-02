La maldición de Sanpaku: la leyenda que culpa a la forma de los ojos por la muerte de las celebridades

25 de junio de 2009. Michael Jackson murió en un hospital a causa de una intoxicación de propofol y benzodiazepina.

22 de noviembre de 1963. El trigésimo quinto presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, fue asesinado durante la recorrida de su comitiva en la Plaza Dealey, en Dallas.

31 de agosto de 1997. La princesa Diana, conocida mundialmente como Lady Di, murió en un extraño accidente automovilístico.

A simple vista, todos estos hechos no son más que episodios aislados. Sin embargo, miles de años atrás surgía en Japón una leyenda tan fantasiosa como intrigante y tan increíble como fascinante, que une todas estas muertes y le augura a figuras de la actualidad un futuro similar: la maldición de Sanpaku.

¿Cuál es la maldición de los ojos ‘Sanpaku’?

La leyenda se origina miles de años atrás en el Extremo Oriente. Conforme al relato popular, los habitantes de Japón y China creían que una extraña condición ocular era el indicador de una vida marcada por la tragedia y una maldición irremediable. Al analizar el término, Sanpaku significa “tres blancos” o “tres vacíos” y hace referencia a que, debajo o encima del iris, el espacio blanco (esclerótica) queda visible.

Los ojos cuyo borde del iris es blanco, entran dentro de la clasificación

A partir de ahí -y de identificar a aquellos que poseen esta condición- surge una creencia seguida por los más escépticos. El hecho de que la esclerótica quede visible debajo del iris augura -según la leyenda- una muerte trágica, una vida llena de problemas, de conflictos y un destino catastrófico del que no se puede escapar.

Predicciones, tragedias y giros de la maldición

Lo que pudo haberse reducido a habladurías y creencias de unos pocos, atemorizó al mundo entero luego de que el filósofo japonés George Ohsawa escribiera You are all Sanpaku (Son todos Sanpaku) en 1965. El libro trasladó la teoría a Occidente, definió al Sanpaku como un “desequilibrio de todo el sistema de una persona” y trajo consigo el temor que había impuesto en Oriente.

Pero lo que realmente puso en el radar a la leyenda fue lo ocurrido en 1963, dos años antes de la publicación del escrito. En agosto, Ohsawa era entrevistado por el New York Herald Tribune y le auguraba al presidente John Fitzgerald Kennedy un trágico final; en noviembre, el en ese entonces mandatario de los Estados Unidos era asesinado ¿La coincidencia? Los ojos de Kennedy cumplían con la descripción que el filósofo había escrito en su libro.

El libro fue escrito en 1965 por George Ohsawa

La curiosidad se despertó entre la gente. El miedo, las predicciones y el debate se apoderaron de las cenas familiares y los encuentros con amigos. Mientras que el mundo miraba atónito la muerte de Kennedy, los creyentes de este tipo de teorías intentaban atar algunos cabos que vinculaban a los dichos de Ohsawa con este episodio.

Así fue como la investigación avanzó y conforme fueron pasando los años, otras tragedias le dieron fuerza a la leyenda. John Lennon, célebre miembro de esta trágica lista, hizo referencia al Sanpaku en su canción “Aisumasen (I’m Sorry)” y portó el rasgo en la mirada hasta que fue asesinado un 8 de diciembre de 1980. Marcado también por el blanco en la vista, la vida de Freddie Mercury terminó un 24 de noviembre de 1991 cuando tenía tan solo 45 años. Lady Di, cuyos ojos fueron tapa de infinidad de revistas, poseía esta característica. Y en la noche del 31 de agosto de 1997 falleció bajo circunstancias que aún hoy son motivo de debate.

Freddie Mercury, otra "víctima" de una característica de sus ojos según la "maldición sanpaku"

Así como apareció, se fue sin dejar rastro

“Los sanpakus pierden contacto con su cuerpo. La sintomatología puede reconocerse en cansancio crónico, mal humor, insomnio y líbido reducida. La macrobiótica puede hacer una corrección a la condición y crear un estado permanente de bienestar”, explicó Ohsawa en aquel entonces.

Durante años, la teoría desapareció y la macrobiótica y los dichos de Ohsawa quedaron reservados para unos pocos. Mientras que los más acérrimos defensores señalan que la condición está en aumento e identifican a figuras actuales como Billie Eilish o Robert Pattinson como los portadores del Sanpaku, otros tantos se llaman a silencio. Ahora, la teoría se transformó en leyenda y la leyenda en superstición, pero aún queda la duda y la incertidumbre sobre aquellos extraños sucesos.