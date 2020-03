La medida justa: el cambio de vida de una arquitecta, plasmado en su nueva casa

Silvina Bidabehere Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de marzo de 2020

Una calle cortada a pocas cuadras del colegio de las chicas, un pequeño jardín arbolado , una casa con los metros justos y con un potencial que solo quienes tienen la capacidad de ver más allá pueden imaginar. La ecuación era perfecta, sobre todo si era vital la necesidad de cambio, dejar de estar tanto arriba del auto y probar qué se siente vivir fuera de la ciudad. Así fue la historia para Florencia Sucar, arquitecta y emprendedora de alma (marcada a fuego por sus años en Gris Dimensión y otros tantos en M at Mercer, la tienda de Mónica Melhem en Nueva York; luego, ya en Buenos Aires, por ser cofundadora de Hábito y Solsken).

Living con movimiento

"Resolví poner una chaise longue en lugar de sillones tradicionales", nos cuenta Florencia, y agrega que son sus dos hijas quienes más usan el living para leer y descansar. En lugar de una, optó por varias mesas chicas, que pueden ir cambiando de lugar. En el nicho de la chimenea, salamandra de Tromen.

Mesa oval con tapa espejada y, sobre la consola (Ikea), lámpara con pantalla degradé de BB Italia. Crédito: Pompi Gutnisky

La obra de la diseñadora italiana Paula Navone y del francés Christian Liaigre fueron punto de partida e inspiración para pensar la decoración de esta casa.

Detalles que hacen al todo: mesa de arrime de estructura metálica y tapa de nogal, uno de los productos estrella de la nueva colección de Hus Concept. En la entrada, un perchero de pie de líneas tan simples que es casi imperceptible (también de Hus Concept). Crédito: Pompi Gutnisky

"Mi casa vino de la mano de un proyecto de vida nuevo: me animé a lanzar Hus Concept , mi emprendimiento de diseño con objetos que llegan desde Japón y que traen esa filosofía de encuentro entre lo minimalista y lo sofisticado".

Cocina americana

El haber vivido ocho años en Nueva York le dio ciertas libertades al renovar: en especial la idea de integrar la cocina al comedor, muy al estilo norteamericano , y dejar ciertos prejuicios de lado al pensar los espacios y la decoración: desde una gran biblioteca para el cuarto y el comedor, hasta un espacio de trabajo ubicado dentro de un vestidor. Resultado: aprovechamiento de espacios al máximo y una lección de funcionalidad y buen diseño.

Las lámparas del comedor, un hallazgo en Falabella. Sillas 'Tolix', que también sirven para exterior. Crédito: Pompi Gutnisky

"Unir la cocina con el comedor fue la decisión más acertada, pero también la más combatida: todos me decían que no era buena idea, pero yo sabía que iba a funcionar".

Estos espacios conviven con sofisticación y ciertas reglas. Ante todo, el orden ("si no, no funciona"). Para eso colocó una biblioteca, vajillero y vitrina, donde exhibir objetos de diseño y colecciones traídas de viajes. "Mientras cocino, acompaño a mis hijas cuando estudian, conversamos, compartimos. Eso me lo permite la barra, porque no estás de espaldas, como en el resto de las cocinas". En ésta, mesadas, alacenas, luminarias y vajilla: todo blanco pleno con acentos en negro, para mantener equilibrio e interés.

Florero de Frank Gehry diseñado para Tiffany's, con damas de noche del jardín. Crédito: Pompi Gutnisky

"Para sacar los malos olores hay que quemar rodajas de limón en una sartén. Sale como un perfume medio dulce que absorbe todo".

El diseño de la cocina es minimalista (De Otro Tiempo) y ultrafuncional con alacenas casi imperceptibles, sin herrajes ni molduras. La mesada de Silestone y el piso de PVC, imitación madera. Dato: la alzada es de un revestimiento metálico, negro opaco e imantado. "Lo vi en un local en Nueva York. Me pareció tan simple y genial que lo hice con mi herrero. Y es muy fácil de limpiar".

Dormitorio con nueva escala

El cuadro sobre el respaldo es de un diseñador de estampas para Kenzo que vivió en la Argentina. Crédito: Pompi Gutnisky

"Para mí hoy lo más fuerte es la comunión entre objetos de alto vuelo con tiendas económicas. Somos más sabios: ya no buscamos marcas, sino descubrimientos estéticos".

En su dormitorio , cama de B&B Italia con mesas de De Padova: "Todo de mi otra vida, en Nueva York", ríe Flor, quien explica que: "Volé un ropero petiso horrible y puse esta gran biblioteca que le da otra escala a todo el cuarto".

El amarillo pistacho se repite en la casa en pequeños acentos como hilo conductor. Crédito: Pompi Gutnisky

El vestidor es a su vez refugio: allí también se hizo lugar para un espacio de trabajo , con un pequeño pero ultraorganizado escritorio, una joyita del diseño contemporáneo de la casa italiana De Padova.

La lámpara es de Ikea y el contenedor es de Hus Concept. Silla 'Toy', de Philippe Stark para Driade. Crédito: Pompi Gutnisky

"Ahora estoy explorando las combinaciones entre azules, grises y visón".

Como en este cuarto había que ubicar un escritorio y dos camas, el modelo marinero fue lo que mejor se ajustó al lugar disponible. Frente a los pisos oscuros, se dio claridad con los muebles. Las cortinas son de corderoy blanco, bien lavables y permiten el paso de la luz atenuando el resplandor. Para el resto: líneas muy livianas, como la silla 'BO' de Philippe Stark y la mesa con bandeja de metal.

Flor colgó la cortina de gasa blanca de un barral bien alto "para darle mayor profundidad" al espacio. Crédito: Pompi Gutnisky

Cada proyecto fue llevando su atención a distintas rutas de diseño. Si ayer fue Escandinavia, hoy su mirada está en Japón, con toda su síntesis y armonía. En Hus Concept es representante de Yamazaki, recocido por su enfoque minimalista y funcional.

La decisión de renovar con la mesa de madera laqueada tipo Gervasoni y los calcáreos (Barugel Azulay) cambió por completo el clima del baño . Le sumó una Mesa auxiliar de su nueva colección (Hus Concept).

Un afuera bien diseñado

Silla de plástico negra y una cama de hierro con almohadones impermeables, ideal para el aire libre. Crédito: Pompi Gutnisky

"Tapé los cerámicos de la galería con un deck de madera y lo enmarqué con piedras para unir con el borde de la pileta. El cambio fue notable".

Después de vivir muchos años en la ciudad, este pequeño jardín es paraíso y un sinfín de nuevos entretiempos.

