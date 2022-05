La NASA reveló cuál es el sonido de los agujeros negros y el audio es impresionante

¿Cuál es el sonido de los agujeros negros? No es sencillo contestar a esta pregunta desde la Tierra; sin embargo, la NASA dio herramientas para responderla. A través de una sonificación se logró adaptar las ondas de sonido del agujero negro en el centro del cúmulo de Perseo para que el oído humano pudiera escucharlas.

Un estremecedor sonido que eriza la piel se escucha en el video que compartió la NASA en su sitio oficial, acompañado de imágenes del espacio. A través de un comunicado, dieron más detalles del descubrimiento que pone a los seres humanos un paso más cerca del espacio exterior.

Imagen de archivo de SgrA* proporcionada por el Observatorio Chandra de Rayos X NASA

La NASA explicó que, detectado en 2003, el agujero negro en el centro del cúmulo de galaxias de Perseo se asoció con el sonido de los agujeros negros. Según explicó la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, sus siglas en inglés), esto se debe a que los astrónomos descubrieron que las ondas de presión enviadas por el agujero negro causaron ondas en el gas caliente del cúmulo que podrían traducirse en una nota. Sin embargo, los humanos no pueden escucharla porque su oído no lo capta. Esto se debe a que está 57 octavas por debajo del Do medio.

Sin embargo, a partir de una sonificación, es decir, una traducción de datos astronómicos en sonidos, la NASA logró registrar nuevas notas provenientes del agujero negro. Lo más interesante es que fueron adaptadas para que los seres humanos pudieran escucharlas. A través de su página oficial compartieron el video donde se escuchan los sonidos provenientes del agujero negro.

La NASA capturó el sonido de un agujero negro

Cuáles son los sonidos que salen del agujero negro, según la NASA

La NASA sostuvo que la sonificación del agujero negro es distinta a todas las realizadas anteriormente. Esto se debe a que vuelve a visitar las ondas de sonido reales descubiertas en los datos del Observatorio de rayos X Chandra, el satélite que lanzó la NASA en 1999.

Imagen de archivo de un remanente de supernova (Foto: DEM L249 POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA ESA/HUBBLE Y NASA, Y. CHU)

A su vez, desde la institución hicieron hincapié en una idea errónea que circula desde años en torno al mundo exterior. Se cree popularmente que en el espacio no hay sonido, porque como la mayor parte es vacío, no proporcionan un medio para que las ondas de sonido se propaguen. A esto la NASA explicó que un cúmulo de Galaxias tiene grandes cantidades de gas que envuelven cientos o miles de galaxias dentro de él y, de esta forma, crean el medio para que viajen las ondas de sonido.

Cómo logró la NASA que los humanos escuchen los sonidos del agujero negro

A partir de la nueva sonificación de Perseo, las ondas que fueron identificadas por los astrónomos lograron ser extraídas y audibles por primera vez. Esto fue posible gracias a que las ondas de sonido se extrajeron en direcciones radiales, es decir, hacia afuera del centro.

Imagen de archivo de una representación artística de una galaxia lejana que experimenta un aumento repentino de brillo. (Foto: POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA NASA/SONOMA STATE UNIVERSITY, AURORE SIMONNET)

Una vez que lograron sacarlo, las señales se resintetizaron en el rango del oído humano. Esto significa que las aumentaron en 57 y 58 octavas por encima de su tono real, lo que dio la posibilidad de que los humanos pudieran escucharla.

Para comprenderlo mejor, la NASA explicó que ahora la señales se escuchan 144 cuatrillones y 288 cuatrillones de veces más que su frecuencia original -un cuatrillón es 1.000.000.000.000.000-. La exploración es similar a la de un radar alrededor de la imagen y permite escuchar las ondas emitidas en diferentes direcciones. En la imagen visual que compartieron tanto el azul como el morado muestran datos de rayos X capturados por el satélite Chandra.