La nueva tendencia en bebidas: el primer aperitivo sin alcohol listo para tomar en Argentina

Gancia, pionera en la categoría de aperitivos en el país, presenta Gancia Cero, el primer aperitivo sin alcohol y listo para tomar en Argentina. El nuevo producto conserva el sabor característico del Americano Gancia, pero en una versión que acompaña la creciente demanda de opciones más conscientes y responsables.

Este lanzamiento llega en un año especial para la marca: su 175° aniversario, un recorrido que combina tradición, innovación y una fuerte conexión con el ritual del aperitivo.

La tendencia global de las bebidas sin alcohol

El auge de los mocktails y las bebidas sin alcohol se consolida como una de las tendencias más fuertes del mercado. Según un estudio de IWSR, entre 2022 y 2024, más de 61 millones de consumidores se volcaron a esta categoría, especialmente los más jóvenes.

En América Latina, se proyecta que el mercado alcance los USD 141.180 millones para 2032, con un crecimiento anual sostenido del 6,4%. Este escenario refuerza la apuesta de Gancia por ofrecer una alternativa original que combina sabor, practicidad y modernidad.

El sabor de siempre pero sin alcohol

“Gancia Cero es el primer aperitivo sin alcohol listo para tomar, una opción para quienes buscan disfrutar del auténtico sabor de un Americano Gancia sin las preocupaciones del alcohol”, explica Solana Baccile, Category Manager de Aperitivos en Grupo Cepas.

La ejecutiva destaca que esta innovación responde a las nuevas demandas de un consumidor cada vez más exigente y consciente: “Nuestro compromiso es adaptarnos a los hábitos actuales, manteniendo siempre la calidad y el sabor que hicieron de Gancia una marca icónica”.

Una propuesta versátil para cada momento

Fiel a su espíritu pionero, Gancia Cero se incorpora al portafolio de la marca como una alternativa refrescante para disfrutar en reuniones con amigos, cenas, almuerzos o incluso recreos laborales.

El nuevo y único mocktail ready to drink sin alcohol del país.

Disponible en lata de 473 ml, ya puede encontrarse en los principales supermercados y autoservicios del país.

