Pronóstico del tiempo: la ola (de calor) está de fiesta

Maldición, va a ser un día hermoso

Voy a empezar diciendo que es una absoluta irresponsabilidad calificar a una jornada de pleno sol con 34°C como “buen tiempo” y encima festejarlo. Lo digo porque usted se cansará de escuchar eso de parte de comunicadores a los cuales los separa una distancia abismal con el laburante de a pie. Usted leerá y escuchará loas a un día que no tendrá piedad con los trabajadores, mientras varios paracaidistas -que jamás pisaron el transporte público- le contarán frente a un micrófono que es un hermoso día de verano. Sí, son los mismos que festejan que no llueve cuando hay sequía e incendios forestales. No es que estos periodistas no entiendan la meteorología, no lo entienden a usted. Y jamás harán el esfuerzo.

El concepto de “buen tiempo” es totalmente subjetivo: una etiqueta absolutamente arbitraria y antojadiza. Hoy será un calvario, un verdadero vía crucis para la clase trabajadora, aunque algunos medios le cuenten lo contrario. Y lo será mañana y pasado, y por varios días en lo que parece moldearse como la primera ola de calor de la temporada.

Entraremos en un segmento que -literalmente- pondrá en riesgo la vida de mucha gente, pero lamentablemente eso no vende. Ahora sí, estamos en peligro real, así que aproveche la oportunidad para leer entre líneas e interpretar subtextos de muchos comunicadores que, lejos de preocuparse por usted, lo van a mandar hoy al matadero. Mis disculpas por este panfleto revanchista contra el periodismo, pero la irresponsabilidad al micrófono o al teclado siempre se termina pagando con la vida de los incautos.

Jueves: arde la ciudad

Comienza otro día de calor insoportable en el estuario. Hoy no habrá atenuantes. Se viene otra jornada sofocante y muy difícil para el que tenga que meterse en el transporte público saturado en la hora pico o al que le toque caminar en la calle durante el día. Sin embargo, las rotaciones de viento nos dejan dormir medianamente y desembocan en amaneceres térmicamente tranquilos.

Para hoy se esperan 23°C de salida para luego iniciar la corrida térmica, que desembocará en una tarde de calor extremo con el mercurio rebasando los 34°C vespertinos. El cielo despejado puede ser un verdadero problema al momento de estar al aire libre con un índice de radiación ultravioleta asesino. Por suerte, el viento caliente del norte soplará muy fuerte: casi como un secador de pelo apuntando al Rio de la Plata, pero en su velocidad podría significar un alivio, especialmente para aquellos tramos de la segunda mitad del día cuando las ráfagas pueden superar los 50 km/h. La noche puede cerrar en 28°C, un espanto. No subestime todas las recomendaciones de salubridad que pondrán el foco en bebés y adultos mayores ante un probable golpe de calor.

Viernes: volvé invierno, te perdonamos

Otra jornada agotadora en Buenos Aires, que abre la cuenta en 23°C para luego comenzar un furioso sprint hacia la plusmarca de 34°C. Otro día de cielo despejado, con el Sol actuando como un lanzallamas y transformando la ciudad en un horno. Otro episodio de pésimas condiciones meteorológicas. La noche cierra con un viento moderado desde el río y permite una leve atenuación térmica con 27°C, que igual resultan incómodos a la hora de irse a dormir.

Sábado: “reina la máxima” (un holandés)

Siguen las temperaturas extremas, pero esta vez contextualizadas en un fin de semana, lo que permitiría que mucha gente pueda disfrutarlas en vez de padecerlas. Continúa vigente el cielo despejado y cualquier nube que quiera cruzarse por nuestro firmamento y taparnos un poquito el Sol será bienvenida. Será una tarde de pileta con 34°C de temperatura punta, pero eso no quita que pueda ser un día difícil para el que se quede encerrado en el departamento. Con 27°C al filo de la medianoche, el cierre se encuentra a salvo para los que quieran salir.

Domingo: gracias por el fuego

La buena noticia del domingo será el regreso de la nubosidad al estuario, aunque eso no servirá de mucho. Otra vez “rojo el 34” para otra jornada tórrida donde el verano saca chapa y se florea asándonos lentamente. Estimo que es demasiado calor para sacar la mesa afuera al mediodía, cuando el termómetro podría ya estar cerca de tocar los 32°C.

Spoiler alert

El lunes será otro día de calor sofocante, pero todo imperio tiene su decadencia y el dragón será echado de la Ciudad el martes por un potente ingreso de aire frío, con cierta probabilidad de tiempo severo. Las temperaturas se tranquilizan por el resto de la semana.

Eso es todo amigos. Se vienen días de pésimas condiciones atmosféricas; pero, lejos de desalentarlos, quisiera prevenirlos y predisponerlos a enfrentar de la mejor manera el peor pronóstico extendido de los últimos tres años. Resistan, hay una luz al final del túnel y, si bien faltan varios días, el frente frío ya tiene su ticket con horario de llegada a la ciudad de Buenos Aires.

Usted no se equivoca: escribí este reporte lleno de furia. Entiendo que el próximo me encontrará de mejor humor.

Hasta la semana que viene.

@JopoAngeli