La peculiar forma en la que las urracas australianas toman sol que sorprende a todos en las redes

En el reino animal se puede encontrar a diferentes especies que suelen relajarse al sol luego de una jornada exhaustiva por la búsqueda de alimento. Dentro de los más curiosos, las urracas australianas se llevan el premio por su peculiar manera de posar ante la luz del día. Hace horas se viralizó un video de TikTok en la cuenta @birdpersonlikesbirds, donde quedó expuesta su sorprendente manera de descansar.

En una llamativa grabación, se logró ver la posición en la que estas aves aprovechan un tiempo de descanso bajo el sol. Esta peculiar forma generó la sorpresa de los internautas que jamás vieron algo así, en especial para quienes nunca viajaron a Australia. Gracias a las redes sociales, un hombre capturó el momento en que dos urracas se acostaron en su jardín y extendieron sus alas. Rápidamente cosechó más de un millón de visualizaciones y más de 7.000 “me gusta”.

La peculiar manera en que las urracas australianas toman sol

A simple vista todo pareció una simple rutina para relajarse, pero según especificó más tarde una internauta que se especializa en esta especie de aves y cuenta con un blog destinado a ello: The Magpie Whisperer (La susurradora de urracas), se debería a varios motivos que hacen al placer de estos animales. Uno de ellos, sí es el descanso, pero esto incluye además un tratamiento para su salud.

En primera medida, la especialista aclaró que muchas personas que se encuentran con estas aves tumbadas en el suelo, piensan que están muertas. Claro que no, solo están en un proceso habitual y natural. Según ella, puede que las urracas necesiten refrescarse debido a las altas temperaturas del verano. Esta técnica es común en otras aves, que extienden sus alas para que el viento circule entre las plumas. No obstante, esta especie tiene por costumbre tumbarse y acurrucar su cuello. También hay quienes se quedan dormidas.

Las urracas australianas aprovechan el sol para limpiarse de los parásitos o lubricar su cuerpo (Fuente: The Magpie Whisperer)

Otra causa de por qué actúan así las urracas australianas, se debería a que los parásitos que se escabullen dentro del plumaje suelen quedar al descubierto cuando la luz del sol pega de lleno en ellos. De este modo, las aves se acicalan al verlos con mejor definición. Sumado a ello, cuentan con alimento de fácil acceso y al mismo tiempo limpian su cuerpo.

En tanto, la especialista agregó que un cuarto motivo sería el de preservar el plumaje bien lubricado, ya que el calor del sol generaría la producción de un aceite especial para cubrir por completo a las urracas. Estas aves cuentan con una glándula que empieza en la cola y recorre todo su cuerpo, por lo que se aseguran un buen mantenimiento.

Quienes no tardaron en reaccionar a la peculiar manera que tienen las urracas para acostarse bajo el sol, fueron los amantes de animales y aves, que a través del posteo que se realizó, depositaron algunos comentarios al respecto, como: “Nunca en mi vida he visto algo como esto. Es fascinante”; “Es mucho mejor con el audio natural y no con una música de fondo”; “No están muertas, solo descansan”; “La naturaleza es hermosa” y “Soy australiano y nunca he visto esto antes. Increíble”.

