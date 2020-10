La hija de los reyes Harald V y Sonia quiere mostrarse ante la gente de Noruega tal como es, y por eso decidió participar en un programa que exhibirá diferentes aspectos de su vida Crédito: TV2

Luego de que se rumoreara que el príncipe Harry de Inglaterra y su esposa Meghan Markle participarían de un reality show sobre su vida, y que finalmente la noticia se desestimara por completo, ahora sí la realeza europea va a tener su primer programa de este tipo. Se trata del docurreality Märtha, que será protagonizado por Marta Luisa de Noruega, la princesa de ese país, hija de los reyes Harald V y Sonia.

El anuncio de este show -novedoso en el mundo de los monarcas- fue realizado por el canal de televisión noruego TV2 y, al parecer, el reality sobre la vida de la princesa Marta Luisa, de 49 años, tendrá las características de programas como el de las hermanas Kardashian.¿Qué se verá? El desempeño diario de la integrante de la realeza nórdica en su trabajo y su vida privada.

Märtha comenzará a emitirse en 2021, y en el mismo comunicado que anunció su estreno, la princesa Marta Luisa explicó las razones por las que decidió participar de ese tipo de programa. "Soy una figura pública y la prensa escribe mucho sobre mí. Esta serie es una oportunidad para mostrar mi vida de una manera diferente y nueva", dijo la princesa.

"Para mí ha sido importante que este no es un proyecto de televisión que busca sensaciones. Puedo abrirme frente a la cámara, pero también me preocupa la honestidad, y que no contribuya a las especulaciones sobre mi persona y mi vida", agregó Marta Luisa.

"Lo más importante que hago es estar presente para mis hijas. Somos una familia en duelo y además nos hemos vuelto muy aislados, como la mayoría de la gente en Noruega", concluyó.

El duelo al que hace referencia la princesa se relaciona con la muerte de su exmarido y padre de sus tres hijas, el escritor Ari Behn, que se suicidó en diciembre del año pasado. Actualmente, Marta Luisa está de novia con un chaman llamado Durek Verret, que llevó a al princesa por el camino de las terapias alternativas y el autoconocimiento.

Los responsables de TV2, la emisora que produce y transmitirá el reality, señalaron que los televidentes van a poder ver a la princesa como nunca antes, y que el envío tendrá un enfoque diferente sobre su vida.

"La princesa es una persona que creemos conocer y sobre la que muchos tienen opiniones firmes. En este documental conoceremos a una princesa que sigue su propio camino y una idea de cómo es nacer en una vida con la mirada de todo el mundo puesta sobre ella", señalaron.

El participar en un programa con este estilo es una más de las decisiones que convierten a Marta Luisa una princesa diferente a las demás, o al menos muy distinta a los cánones que hasta hace poco encajaban en un perfil de realeza.

Esta princesa renunció al tratamiento como alteza real y a los derechos sucesorios cuando decidió casarse con Behn, según consigna el sitio español especializado en realeza Vanitatis. Luego, con la llegada del mencionado chaman a su existencia, su vida se encaminó al mundo espiritual y a situaciones poco convencionales.

Por ejemplo, Marta Luisa creó una escuela para conectar con los ángeles, publicó libros sobre ese tema y dio charlas espirituales junto a su pareja, el chamán Verret, que también tendrá un protagonismo importante en el docureality.