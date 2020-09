Tras 14 años, termina el reality show Keeping Up with the Kardashians

Tras 14 años en el aire, termina el reality show Keeping Up with the Kardashians

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de septiembre de 2020 • 10:53

Después de 14 años al aire y 20 temporadas, el reality show más famoso de la televisión estadounidense llega a su fin. A través de sus redes sociales, los miembros del clan Kardashian/Jenner le comunicaron a su público que el programa familiar que los llevó a la fama, Keeping Up with the Kardashians, tendrá su temporada final durante 2021.

"Con mucho pesar y en familia, hemos tomado la difícil decisión de decirle adiós a Keeping Up with the Kardashians", escribió Kim en una carta dirigida a sus fans. "Después de 14 años, 20 temporadas, cientos de episodios y numerosos spin-offs, estamos más que agradecidos con todos ustedes que nos han visto a lo largo de este tiempo, en los buenos y malos momentos, compartiendo la felicidad, las lágrimas, los muchos amores y los niños. Siempre celebraremos los maravillosos recuerdos y la enorme cantidad de personas que hemos conocido gracias a esto".

La empresaria no quiso dejar de reconocer a todos los que han trabajado en el proyecto. "Gracias a los miles de individuos y empresas que han sido parte de esta experiencia, pero más que nada, un gracias muy especial a Ryan Seacrest por creer en nosotros, al canal E! por ser nuestro socio y a nuestro equipo de producción de Bunim/Murray, que ha pasado innumerable cantidad de horas documentando nuestras vidas".

"Nuestra última temporada saldrá al aire en 2021", anunció Kim, la más famosa de las hermanas y la que motivó el reality gracias a su estatus de it girl. "Sin Keeping Up with The Kardashians yo no estaría en donde estoy hoy. Estoy enormemente agradecida con todos los que han visto y apoyado a mi familia y a mi en los últimos 14 increíbles años. Este shows es la razón de lo que somos hoy y estaré siempre en deuda con todos los que han llevado adelante algún tipo de rol para impulsar nuestras carreras y cambiar nuestras vidas para siempre", culminó.

En su propia cuenta, Khloe también se despidió del programa, publicando un comunicado genérico y un mensaje de adiós. "Estoy muy agradecida a todos los que nos han apoyado y han estado allí durante este tiempo. Estoy muy sensible como para expresar lo que siento en este momento, por lo que mi publicación cursi vendrá pronto. Los cambios son difíciles pero a veces son necesarios. Los amo a todos. Gracias por los recuerdos", escribió.

Gracias a Keeping up with the Kardashians, Kourtney, Kim y Khloe Kardashian, y Kyle y Kendall Jenner, y la matriarca y manager Kris lograron no solo tener una fama astronómica sino también muchos millones de dólares. La menor de las hermanas, que tenía solo 9 años cuando comenzó la serie, hoy cuenta con una fortuna estimada de US$ 1000 millones, según la revista Forbes, gracias a su imperio de maquillaje, Kyle Cosmetics.

Kim Kardashian West es multimillonaria gracias a sus propias líneas de belleza, perfumes y sus "kimojis"; Kendall Jenner es modelo internacional de pasarela; Khloe Kardashian tiene su propio negocio de jeans, Good American; y la hermana mayor, Kourtney Kardashian, se beneficia de promociones de productos y colaboraciones con empresarios del mundo de la moda.