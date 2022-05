La revancha de la pastelera: se burlaron de su torta fallida de Mickey y ahora muestra orgullosa su nueva versión

Hace pocas semanas, la pastelera Maryuris Muños se volvió viral en TikTok por un pastel que realizó con una figura distorsionada del famoso ratón Mickey Mouse, a raíz del pedido que le hizo un reconocido tiktoker colombiano. Tras ver el resultado, el hombre expuso las imágenes y denunció el hecho en las redes sociales, motivo por el cual la mujer recibió cientos de críticas y comentarios negativos. Tiempo después, la emprendedora demostró que la vida da segundas oportunidades y elaboró nuevamente el mismo encargo, con un resultado completamente distinto.

En estos últimos días, fueron cientos las personas que se tomaron con gracia la situación y otros lanzaron comentarios negativos hacia la cocinera. Sin embargo, el músico colombiano Rafael Caparroso se apiadó de ella y tomó una acción completamente distinta: le pagó una beca para perfeccionar sus estudios en repostería en una escuela de cocineros.

A raíz de este gesto desinteresado, Muños aprovechó el curso y se preparó con todo su esmero para llevar a cabo una nueva versión de la torta. Entre mejoras, cambios y transformaciones, finalmente hizo valer su trabajo y así lo mostró en la cuenta de Instagram del emprendimiento @marce_cupcakes. En ese medio, subió una publicación junto a la foto de la actual versión, completamente mejorada.

La emprendedora tuvo una segunda oportunidad y mostró el resultado de la nueva torta que realizó Captura de Instagram

Como una manera de dejar atrás los errores y las críticas, en la descripción del posteo colocó una pequeña descripción donde se mostró agradecida por el gesto del artista. “Maravilloso es el poder de Dios. Gracias por recibirme en sus instalaciones con mucho amor, con mucho cariño. Estoy muy agradecida con ustedes por esta clase que me regalaron”, reflexionó.

La conmoción del hombre se generó a raíz del descargo que la pastelera hizo en sus redes sociales, donde explicó lo que sucedió con la torta y las afectaciones económicas que sufrió en su negocio. “Yo no hago pedidos así, los tomo con días de anticipación. Entonces hice la torta y me tocó salir en ese momento, pero ya había dejado todo. Mi hija, que no es repostera, en su inocencia me ayudó al ver que me estaba demorando y cuando llegué ya había forrado la torta”, explicó el pasado 30 de abril.

Expectativa versus realidad en el contraste entre la imagen del Mickey Mouse de la torta ideal, y la figura del ratón distorsionado que recibió el tiktoker Fary Tiktok / elrealfary

Por otro lado, aseguró que le devolvió todo el efectivo al cliente antes de que él haga público su reclamo. “Eso fue lo que me ofendió, fue denigrante y todo el mundo comentando sin saber lo que realmente sucedió”, afirmó.

En ese marco, Muños sostuvo que las ventas en su negocio disminuyeron drásticamente. Sin embargo, y afortunadamente, la mujer tuvo una segunda oportunidad gracias al gesto solidario que recibió y obtuvo cientos de mensajes positivos.

“Lo que no te mata, te fortalece. Pensaron que te hacían un daño y lo que te hicieron fue un gran favor. Seguí adelante, aprendiendo y profundizando tus conocimientos que todos los dias se aprende algo nuevo”, apuntó una usuaria. “Qué hermoso pastel, lo hiciste”, expresó otra persona.

Quién es la persona que pidió la torta de Mickey Mouse

Se trata de Fary, que además de influencer es un hiphopero reconocido en Colombia y cuenta con miles de fanáticos. Gracias a su popularidad, la denuncia pública que realizó en TikTok bajo la cuenta @ElRealFary, rápidamente recorrió el mundo.

Un tiktoker encargó una torta de Mickey Mouse y le llegó algo que lo dejó atónito

En la grabación, que superó las 900.000 reproducciones, el artista exhibió una foto en un celular de cómo era el modelo de torta que le había pedido a la panadería. Se trataba de un Mickey Mouse perfecto, como una suerte de calco creado por Walt Disney, con todos los detalles.

“Señores, 15 de abril de 2022 y hemos mandado a hacer este puding (torta). Este era el modelo. Mírenlo, es muy bonito”, remarcó. Al instante, expresó: “Miren la vulgaridad que nos acaban de entregar. Denuncia ciudadana. Panadería Marce. Miren esta vulgaridad. Qué pudín tan horrible, señores. Qué pudín tan horrible”, mientras aparecía la torta en primer plano.

La publicación superó los 60.000 Me gusta y se llenó de todo tipo de comentarios en los que sus seguidores no paraban de burlarse de la apariencia del particular ratón. “Mickey se comió la torta”, manifestó una usuaria. “No se podía hacer igual por derechos de autor”, bromeó otro.

En esta nueva experiencia, la pastelera se reinventó completamente y dejó atrás el mal momento que vivió en los últimos días.