La revelación sobre la salud de la reina Isabel II que generó preocupación: “Está en silla de ruedas”

El 21 de febrero el Palacio de Buckingham informó que la reina Isabel II dio positivo de Covid-19, noticia que causó gran preocupación porque la monarca se considera una persona de riesgo para la enfermedad, debido a sus 95 años. Afortunadamente, pudo recuperarse. Pero su salud sigue siendo un foco de preocupación. Los rumores acerca de su deterioro físico se materializaron en las palabras del actor Christopher Biggins, quien aseguró que la cancelación de reuniones y sus pocas apariciones públicas se deben a que estaría “en silla de ruedas”, y no querría ser vista en esa situación. Sin embargo, no hubo declaraciones oficiales que lo confirmen.

“Escuché que la razón por la que no está haciendo muchos de los eventos que debería y por la que los canceló es que está en silla de ruedas. Y no quiere ser vista”, expresó Biggins en una reciente entrevista con GN News. El famoso tiene contacto cercano con la monarca, por lo que su palabra fue tomada con seriedad. En este sentido, este sería el motivo por el cual la monarca no realiza reuniones presenciales, sino que elige conectarse virtualmente con diversas autoridades.

La Reina lleva a cabo audiencias virtuales desde el Castillo de Windsor

La decisión de la legendaria monarca, de 95 años, estaría relacionada a una de las últimas imágenes que se vieron de su hermana, la princesa Margaret. Previo a su muerte en 2002, concurrió al cumpleaños número 101 de la reina madre y debió movilizarse en sillas de ruedas, debido a su delicado estado de salud. Esto causó en una gran conmoción social. Por ello, Isabel habría tomado la decisión de no mostrarse así, ya que la apariencia es un punto central para ella.

La princesa Margaret murió en 2002 (Foto archivo)

Los acontecimientos vinculados a la salud de la madre de Carlos de Gales van acorde a las recientes declaraciones de Christopher Biggins que causaron gran sorpresa. En octubre del 2021, Isabel se mostró por primera vez con bastón para ayudarse a caminar. Mientras que en febrero de este año, en una audiencia con el general de división Eldon Millar y James Macleod, encargados del enlace entre la reina y las Fuerzas Armadas, ella les advirtió sobre una imposibilidad que atravesaba: “Como pueden ver, me cuesta moverme”. En ese entonces, mencionó una dolencia en el pie.

A pesar de los fuertes rumores sobre la salud de la reina, aún no hay una versión oficial que explique por qué necesita estaría imposibilitada para caminar, aunque se baraja la posibilidad de que tenga que ver con una dolencia acorde a su edad. Pese a ello, la monarca tomó la determinación de no mostrarse en un estado “vulnerable”, y su familia mantiene un hermetismo total al respecto.

La reina se mostró con bastón (Foto Instagram @theroyalfamily)

En este sentido, ya estaría en marcha un operativo especial para el próximo 9 de abril, en el que se cumplirá el primer aniversario de la muerte de Felipe de Edimburgo. Para la ocasión, según consignó el Dailymail, se el operativo constará del traslado de la monarca desde el Castillo de Widsor hasta el Palacio de Buckingham en un helicóptero privado. Luego subirá a un vehículo y se utilizará una pantalla para que no sea captada por los fotógrafos.