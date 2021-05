El peor momento del príncipe Harry: “Pensé en consumir drogas”

El príncipe Harry se abrió completamente en la serie documental sobre salud mental, The Me You Can’t See, que creó y produjo con Oprah Winfrey para Apple TV+. El duque de Sussex reveló, entre otras cosas, que en el período más difícil de su vida estuvo dispuesto a consumir drogas y que una discusión con su esposa, Meghan Markle, lo convenció de empezar terapia.

Ataques de pánico, alcohol y drogas

Harry admitió que su peor momento fue entre sus 28 y 32 años: tenía ataques de pánico y ansiedad severa. “Me acuerdo que empezaba a transpirar. Sentía como si mi temperatura fuera dos o tres grados más alta que la del resto. Sentía que tenía la cara roja y que todos podían ver lo que me estaba pasando, aunque sin saber por qué. Era vergonzoso”, recordó. “Sentís que todos te están mirando y te obsesionás con esa idea. Una gota de sudor se siente como todo el rostro mojado. Solo transpiraba, pensaba que era una vergüenza y, lo peor, que nadie tenía idea de lo que me pasaba”, agregó.

Oprah Winfrey y el príncipe Harry en el documental que coprodujeron para Apple TV+

También confesó que se sintió atraído al alcohol y otras sustancias. “Estaba dispuesto a beber y a consumir drogas. Estaba dispuesto a probar cualquier cosa que me hiciera sentir menos”, reveló. “No tomaba de lunes a viernes, pero probablemente bebía en un día todo lo que no consumía en una semana. Y sabía que estaba tomando no porque lo disfrutara, sino porque estaba tratando de ocultar algo”.

La terapia

El príncipe Harry hace terapia desde hace cuatro años. Fue una discusión con Markle lo que lo convenció de buscar ayuda profesional. “Hasta el momento nada había funcionado. Vi a médicos, a terapeutas, probé con métodos alternativos pero lo único que me ayudó a cambiar fue conocer y estar con Meghan”, aseguró. “Sabía que si no hacía terapia y no intentaba solucionar mis problemas, iba a perder a la mujer con la que quería pasar el resto de mi vida”.

“Ella me dijo que necesitaba ver a alguien tras una discusión que tuvimos. Y en esa discusión, sin saberlo, volví a ser el Harry de 12 años. Recuerdo que en la segunda sesión de terapia, la psicóloga me dijo lo mismo y yo reaccioné a la defensiva y le dije que cómo se atrevía a decir que era como un niño. Pero ella me respondió que no, que solo estaba expresando empatía por lo que me había sucedido de chico, que nunca me habían permitido hablar de eso y, entonces, ese sentimiento surge de diferentes maneras como proyección. Ese fue el comienzo de un viaje de aprendizaje para mí. Me di cuenta de que había estado viviendo en una burbuja dentro de mi propia familia y de que había estado atrapado en esa institución”, manifestó el duque.

Meghan Markle fue clave para que el príncipe Harry decidiera abandonar la realeza, empezar terapia y hablar sinceramente sobre su salud mental Photone

El dolor de Meghan Markle

En la entrevista con Oprah que se dio a conocer hace poco más de dos meses, Meghan contó que había tenido pensamientos suicidas cuando estaba embarazada de Archie y lo difícil que fue lidiar con el estrés de ser el centro de atención, con la prensa siempre acechando en su contra. En el documental, Harry relató lo sucedido en un evento de caridad en el Royal Albert Hall, en la época en la que su esposa pensaba en terminar su vida.

Mirando hacia atrás, el príncipe reconoció: “Estoy algo avergonzado de la forma en que lo manejé. Estábamos de la mano y cuando las luces se apagaron, Meghan comenzó a llorar. Lo sentí tanto y, a la vez, estaba enojado conmigo mismo porque sabía que estábamos atrapados en una situación traumática. Me dio vergüenza que se pusiera tan mal sabiendo que mi familia no iba a darnos nada de lo que necesitábamos”.

Entre otras confesiones, Harry recordó un evento oficial en el que Meghan se largó a llorar LA NACION

El racismo

Cuando Harry mencionó los problemas de salud mental de su pareja, hizo referencia a la relación de la princesa Diana con Dodi Al Fayed: “La historia parecía repetirse. Mi madre fue perseguida hasta la muerte por salir con alguien que no era blanco y mirá lo que pasó. No quería que la historia se repitiera porque no iban a parar hasta que ella estuviera muerta. Me arrepiento de no haber tomado una decisión antes y de no haber denunciado el racismo en su momento”.

La entrevista con Oprah

El príncipe Harry también reveló que Meghan lloró antes de que saliera al aire la entrevista con Oprah. En la serie, el duque contó que, en medio de la noche, se despertó y se encontró con su esposa llorando en la cama: “Ella no quería despertarme porque decía que yo ya estaba cargando con demasiado peso, pero la abracé, hablamos y ella lloró, lloró y lloró”.

LA NACION