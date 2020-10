La sidra, un aliado de la coctelería, según Sebastián Atienza

Crédito: Silvio Zuccheri

Sabrina Cuculiansky Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de octubre de 2020

La coctelería rompe los prejuicios: el creador de Tres Monos elige este espumante de frutas.

Tendencia. "La sidra, especialmente la artesanal, hace varios años es tendencia en todo el mundo. Argentina es el séptimo consumidor mundial de sidra: dos litros por persona. En nuestro país hay mucha producción de manzanas y peras en la Patagonia y pequeños productores que hacen bellísimas sidras y bien variadas", explica Sebastián desde Tres Monos, su bar-escuela, y opina que es increíble que nuestra sidra no se destaque en el mundo como el vino.

Crédito: Silvio Zuccheri

Baja azúcar. "La sidra es una gran aliada de la coctelería moderna, que busca contribuir a un mundo sustentable, trabajando con productos auténticos y cuidados -destaca Atienza-. Además, los consumidores buscan sustituir el azúcar y bajar la graduación alcohólica. El nivel de alcohol de la sidra ronda los 6 grados, y a diferencia de lo que pensamos, una bien elaborada no tiene mucha azúcar".

Crédito: Silvio Zuccheri

Calidad. "La coctelería cumple un rol fundamental para la sidra, ya que rompe con los prejuicios que existen sobre el producto. En Argentina, la sidra es considerada un producto estacional y de mala calidad. De hecho, se lo conoce como el champagne de los pobres. Sin embargo, puede ser un producto de gran calidad, todo depende de la fruta que se use y del proceso productivo. Si lo pensamos bien, la sidra no es otra cosa que un espumante de manzana o de pera".

Crédito: Silvio Zuccheri

Coctelería. Para el reconocido bartender, "su acidez, aromas y gasificado son ideales para diseñar tragos que tengan personalidad y perfume. Me gustan las sidras que no son súper dulces, porque creo que quedan mucho más balanceadas en los cocktails y aportan esa acidez necesaria". Esto es parte del concepto que desde la barra (@3monosbar) y desde la escuela (@3monosestudio) propone para acercar a la gente a la coctelería desde un lugar enfocado en la simpleza, dentro de una coctelería original en la búsqueda de los sustentable y lo genuino

Crédito: Silvio Zuccheri

No solo manzana. "Mis amigas de Pulku, que producen en Villa Regina, Río Negro, tienen gran variedad de sidras, no solo de manzana seca y dulce o tipo española para escanciar; también hacen de pera, y frutadas con cassis o sauco, que quedan increíbles. En 3monos.com.ar hacemos sidras caseras de fermentación natural con distintas frutas, como la de frambuesa que use en la receta Otro Spritz: Aperol, torrontés y sidra de frambuesa casera".

Crédito: Silvio Zuccheri

Conforme a los criterios de Más información