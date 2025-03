La suculenta de origen africano que ayuda a aliviar el estrés y mejorar el estado de ánimo

Utilizada por muchísimos años por las comunidades indígenas de África, esta suculenta es ampliamente reconocida por sus propiedades psicoactivas

Quienes buscan aprovechar al máximo los beneficios para la salud de las diferentes plantas y hierbas que existen en el planeta, saben bien la enorme cantidad de opciones que existen y cómo, las sociedades antigüas, supieron aprovechar al máximo lo que el mundo natural les ofrecía. Mientras que el mundo de la medicina ha evolucionado muchísimo y es fundamental que cada decisión u opción sea evaluada junto a un médico de confianza (y que no solo tenga nuestro historial clínico, sino también nos conozca bien); si aliviar el estrés y mejorar el estado de ánimo son dos temas recurrentes en tu bienestar general, entonces quizá deberías conocer esta suculenta originaria de África.

Kanna: la suculenta africana con amplios beneficos en tu salud

La suculenta antidepresiva Shutterstock

Mientras que el nombre técnico es Sceletium tortuosum, la Kanna es una suculenta tradicionalmente utilizada por las comunidades indígenas africanas (especialmente los pueblos San y Khoikhoi) que ha sido históricamente empleada para mejorar el estado de ánimo, aliviar el estrés y potenciar la energía durante actividades como la caza. En su modo más rudimentario, podríamos decir, las hojas de la Kanna se masticaban y se fermentaban sus raíces como una opción nutritiva para combatir el hambre, la sed, la fatiga, así como con la intención estados de relajación.

Utilizada también como una planta sagrada, parte fundamental de rituales y ceremonias con la búsqueda de facilitar la conexión espiritual y la comunicación, los primeros documentos históricos que existen sobre esta suculentan datan del Siglo XVII cuando los exploradores europeos la documentaron destacando sus efectos sobre el estado de ánimo y la percepción.

Hoy, objeto de estudio científico, sabemos que los compuestos químicos de la kanna incluyen:

Mesembrina , la cual actúa como inhibidor de la recaptación de serotonina (SRI) y como inhibidor de la fosfodiesterasa 4 (PDE4), contribuyendo a sus efectos antidepresivos y ansiolíticos.

, la cual actúa como inhibidor de la recaptación de serotonina (SRI) y como inhibidor de la fosfodiesterasa 4 (PDE4), contribuyendo a sus efectos antidepresivos y ansiolíticos. Mesembrenona , que posee propiedades similares a la mesembrina, actuando también como SRI y contribuyendo a la mejora del estado de ánimo.

, que posee propiedades similares a la mesembrina, actuando también como SRI y contribuyendo a la mejora del estado de ánimo. Aunque en una menor concentración, también tiene mesembrenol y tortuosamina que son alcaloides que también contribuyen a los efectos psicoactivos de la planta.

Cuáles son los beneficios comprobados del consumo de Kanna

Así como sucede con el té de Jiaogulan, la Kanna también fue investigada por diferentes grupos científicos en la búsqueda de demostrar cómo su consumo impacta en el cuerpo humano, cómo podría mejorar el bienestar general pero también qué cuidados se deben tener.

Entre los análisis más importantes está Sceletium tortuosum: Una revisión sobre su fitoquímica, farmacocinética y farmacodinamia (Sceletium tortuosum: A review on its phytochemistry, pharmacokinetics and pharmacodynamics), el cual fue publicado en 2021 en Journal of Ethnopharmacology y que buscó tener una mejor comprensión de las propiedades biológicas y farmacéuticas. Dentro del paper publicado, los científicos detrás del estudio destacaron su potencial en el tratamiento de trastornos de ansiedad y depresión debido a su actividad como inhibidor de la recaptación de serotonina.

Un estudio de varios años atrás (1996) también publicado en Journal of Ethnopharmacology y titulado Constituyentes psicoactivos del género Sceletium (Psychoactive constituents of the genus Sceletium N.E.Br) ya había identificado que los alcaloides de la Kanna efectivamente poseen propiedades psicoactivas que podrían ser beneficiosas en el tratamiento de trastornos del estado de ánimo.

Además, en 2022, se publicaron los resultados de pruebas hechas con animales (Coetzee, D. D., López, V., & Smith, C.. Mesembryanthemum tortuosum L. alkaloids modify anxiety-like behaviour in zebrafish) demostró que extractos de Kanna pueden reducir comportamientos relacionados con la ansiedad, apoyando su uso tradicional como ansiolítico.

Cuidados y cosas a tener en cuenta antes de su consumo

Pudiéndo consumirla de diferentes formas (masticación, infusión, extracto) es fundamental que antes de probar la Kanna lo consultes con tu médico de confianza y evalúes con él los posibles riesgos, más aún si te encontrás en un tratamiento con medicación. Sobre todo porque ya se ha demostrado que:

Puede tener efectos secundarios . Por ejemplo, si se la combina con consumo de alcohol, puede traer fuertes dolores de cabeza.

. Por ejemplo, si se la combina con consumo de alcohol, puede traer fuertes dolores de cabeza. Más allá de que se recomienda iniciar con dosis bajas para ir subiéndola de manera gradual, l a recomendación es hacer una consulta para identificar cuál es la dosis perfecta para cada uno .

. Entre las recomendaciones más importantes compartidas por los especialistas, está que la Kanna no debería interactuar con otros medicamentos, sobre todo con aquellos inhibidores de la recaptación de serotonina, inhibidores de la monoaminooxidasa (IMAO) o ciertos medicamentos para el corazón, debido al riesgo de interacciones adversas.

