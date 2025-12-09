La tendencia de los espumantes en lata: las bodegas más prestigiosas se suman a esta nueva forma de consumo

Te recibían dos guerreros Xian que fueron parte de la escenografía de la ópera Turandot, de Puccini. Allí, con ese marco imponente, en Colón Fábrica, un selecto grupo de invitados, prensa y celebridades, brindaba con un clásico: el espumante Navarro Correas Extra Brut sin saber aún lo que sucedería minutos después.

Cuando el telón se abrió, llegó el momento de recorrer el galpón de 7500 m que contiene el trabajo de los artesanos argentinos, que le dan forma a las escenografías de uno de los teatros más importantes del mundo intervenidos por la propuesta contemporánea de Navarro Correas.

La experiencia inmersiva reflejó la dualidad entre ambos mundos: tradición y modernidad.

Un viaje en el tiempo para entender la forma en que el pasado se reactualiza y se proyecta al presente de la marca, con recursos sensoriales que representan la mirada actual de Navarro Correas.

Un marco imponente: parte de las escenografías que se guardan en Colón Fábrica.

En el evento estuvieron presentes Flor Torrente, Cande Vetrano, Eial Moldavsky, la actriz Malena Sánchez, y el Chino Leunis. Todos vivieron la experiencia que cerró con un show sorpresa de Abril Olivera, la cantante de Nafta, entre la escenografía de Madame Butterfly y la enorme figura greco-romana, parte de la escenografía de Rigoletto.

El Chino Leunis brindó junto a su mujer, Magdalena Picabea, mientras veían el show.

Cande Vetrano, Malena Sánchez e Eial Moldavsky estuvieron toda la noche entre amigos, conversando.

Flor Torrente fue una de las primeras en llegar a Colón Fábrica.

La expresión del cambio: Extra Brut en lata 355ml

Producida por Artlab, la experiencia inmersiva presentó un circuito que terminaba en la gran novedad que se alza como el emblema de la transformación de la marca: la lata de Extra Brut.

Gran protagonista de la noche: la lata de Extra Brut de 355 ml.

Se trata de un nuevo formato para un producto de excelencia que identifica a la bodega. El contenido de la lata de Extra Brut es exactamente el mismo que el de la botella tradicional. Se trata de una innovación en el formato, que refleja una forma de consumo, en un entorno relajado, más ligado a la actualidad.

La DJ Loló Gasparini fue la responsable de ponerle sonido a la velada.

El show sorpresa estuvo a cargo de Abril Olivera.

Pero la evolución no termina ahí: Navarro Correas también presentó el relanzamiento de su icónico espumante en una nueva presentación, una nueva botella. Este evento, además, marcó el inicio de la nueva plataforma experiencial Navarro Correas Sounds: un espacio flexible que une tradición y contemporaneidad a través de la música y las sensaciones, generando un “choque en armonía” entre ambos mundos. La tradición de la marca se reactualiza con códigos más actuales, cercanos y relevantes, para acercarse a las nuevas generaciones.

