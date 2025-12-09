La tendencia de los espumantes en lata: las bodegas más prestigiosas se suman a esta nueva forma de consumo
La calidad del espumante Navarro Correas llegó a un nuevo formato: la lata Extra Brut. Con una experiencia inmersiva en Colón Fábrica, la bodega celebró la actualización de su gran ícono.
Te recibían dos guerreros Xian que fueron parte de la escenografía de la ópera Turandot, de Puccini. Allí, con ese marco imponente, en Colón Fábrica, un selecto grupo de invitados, prensa y celebridades, brindaba con un clásico: el espumante Navarro Correas Extra Brut sin saber aún lo que sucedería minutos después.
Cuando el telón se abrió, llegó el momento de recorrer el galpón de 7500 m que contiene el trabajo de los artesanos argentinos, que le dan forma a las escenografías de uno de los teatros más importantes del mundo intervenidos por la propuesta contemporánea de Navarro Correas.
Un viaje en el tiempo para entender la forma en que el pasado se reactualiza y se proyecta al presente de la marca, con recursos sensoriales que representan la mirada actual de Navarro Correas.
En el evento estuvieron presentes Flor Torrente, Cande Vetrano, Eial Moldavsky, la actriz Malena Sánchez, y el Chino Leunis. Todos vivieron la experiencia que cerró con un show sorpresa de Abril Olivera, la cantante de Nafta, entre la escenografía de Madame Butterfly y la enorme figura greco-romana, parte de la escenografía de Rigoletto.
La expresión del cambio: Extra Brut en lata 355ml
Producida por Artlab, la experiencia inmersiva presentó un circuito que terminaba en la gran novedad que se alza como el emblema de la transformación de la marca: la lata de Extra Brut.
Se trata de un nuevo formato para un producto de excelencia que identifica a la bodega. El contenido de la lata de Extra Brut es exactamente el mismo que el de la botella tradicional. Se trata de una innovación en el formato, que refleja una forma de consumo, en un entorno relajado, más ligado a la actualidad.
Pero la evolución no termina ahí: Navarro Correas también presentó el relanzamiento de su icónico espumante en una nueva presentación, una nueva botella. Este evento, además, marcó el inicio de la nueva plataforma experiencial Navarro Correas Sounds: un espacio flexible que une tradición y contemporaneidad a través de la música y las sensaciones, generando un “choque en armonía” entre ambos mundos. La tradición de la marca se reactualiza con códigos más actuales, cercanos y relevantes, para acercarse a las nuevas generaciones.
