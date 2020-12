El fin de la URSS y el atentado a las Torres Gemelas son dos de las visiones que le atribuyen a Baba Vanga

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de diciembre de 2020 • 16:35

Baba Vanga, una de las clarividentes más reconocidas de nuestra época, afirmaba que podía comunicarse con los muertos y tenía visiones del futuro. La famosa mística realizó predicciones que, según sus seguidores, profetizaron la pandemia de Covid-19.

Baba Vanga, cuyo nombre real era Vangelia Pandeva Dimitrova, nació en Strumica, en lo que hoy es la República de Macedonia, el 31 de enero de 1911. Según ella misma relataba, todo lo que "veía" se cumplía y "escuchaba voces de otra dimensión", que le decían qué sucedería en el mundo.

Según sus seguidores, Baba Vanga acertó en numerosas predicciones

Entre los supuestos aciertos de la llamada "Nostradamus de los Balcanes", figuran que anticipó el inicio y fin de la Segunda Guerra Mundial, la caída de la Unión Soviética y el ataque a las Torres Gemelas. Todas estas profecías fueron hechas muchos años antes de que sucedieran. "Dos aves metálicas chocarán contra los hermanos americanos, lobos aullarán desde los arbustos y la sangre de inocentes correrá por los ríos", afirmó en 1989, sobre el atentado que ocurrió el 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos.

La peculiar vida de Baba Vanga

En su infancia, Vangelia era una niña común con ojos marrones y cabello rubio. Su padre fue reclutado por el ejército búlgaro durante Primera Guerra Mundial y su madre murió poco tiempo después, por lo que Baba Vanga, quedó al cuidado de amigos cercanos de la familia durante gran parte de su juventud.

Según su propio testimonio, el punto de inflexión en su vida ocurrió cuando un tornado la levantó por el aire y la arrojó a un campo cercano. Cuando la encontraron, tenía los ojos cubiertos de arena y polvo. Cómo no podía abrirlos y había poco dinero, le realizaron una operación parcial para curar las heridas que resultó en la pérdida gradual de su vista.

Baba Vanga aseguró escuchar "voces de otra dimensión"

Durante la Segunda Guerra Mundial, la vidente atrajo a los creyentes por su habilidad para sanar y por su don de adivinación. Las personas la visitaban para saber si sus parientes estaban vivos o, si habían fallecido, encontrar el lugar donde habían muerto.

A principios de agosto de 1976, la actriz y cantante yugoslava Silvana Armenulic decidió reunirse con Baba Vanga. La profeta solo se sentó y miró por la ventana de espaldas a la artista. "No quiero hablar contigo. Ahora no. Ve y vuelve dentro de tres meses. Aunque de hecho, no podrás venir", dijo la mística. Armenulic abandonó el encuentro llorando y murió dos meses más tarde en un accidente automovilístico.

La vidente predijo de manera incorrecta la final del Mundial de Estados Unidos 1994. Había dicho que se jugaría entre "dos equipos que comienzan con la letra B". Un finalista fue Brasil, pero Bulgaria fue eliminada por Italia en la semifinal.

Las predicciones de Baba Vanga para 2021

Las predicciones para el próximo año no son positivas. Según la "profeta", en 2021, el océano resultaría destruido y, como consecuencia, habría grandes olas, inundaciones, terremotos y tormentas. Relacionado a esto, Júpiter tendría un raro efecto gravitacional, provocado por una importante actividad sísmica y volcánica en la órbita del planeta Tierra.

A su vez, de acuerdo con los fanáticos de la vidente, llegó a revelar que habrá una nueva pandemia, o bien que se agudice la actual de Covid-19. "Muchas criaturas vivientes serán destruidas aquí. No solo eso, sino que los que sobrevivan morirán de una enfermedad grave", profetizó.

Baba Vanga hizo alarmantes predicciones para la humanidad

También sostuvo que China se volvería una superpotencia mundial y que en el mundo comenzaría a circular "dinero de color rojo".

Pero sus profecías no terminan el próximo año. Para 2028, la profeta describió que se lanzará una nave espacial hacia Venus y que, en 2033, el hielo de los polos se derretirá. La vidente proyectó que, en 2076, el comunismo volvería a Europa y el resto del mundo. Para 2130, la gente habrá aprendido a vivir bajo el agua y, en 3797, el planeta Tierra no existirá más pero los humanos habrán desarrollado tecnología para mudarse a otro sistema solar.

Baba Vanga murió el 11 de agosto de 1996 de cáncer de mama. Su funeral atrajo a grandes multitudes, incluidos mandatarios extranjeros. Para cumplir con su última voluntad y su testamento, la casa donde vivió se convirtió en un museo que abrió sus puertas para los visitantes en 2008.