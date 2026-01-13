Un famoso cazador del monstruo del Lago Ness llegó a una conclusión tras 52 años de búsqueda

Durante más de medio siglo, Adrian Shine fue uno de los investigadores principales en la búsqueda del mítico monstruo del Lago Ness. Sin embargo, tras 52 años de investigaciones, expediciones tecnológicas y análisis científicos, el naturalista británico llegó a la conclusión de que nunca existió una criatura desconocida que habitaba las aguas del famoso lago escocés.

El hombre comenzó su investigación en 1973 y dedicó gran parte de su vida a estudiar los fenómenos que alimentaron la leyenda de la criatura mitológica. En 1987 incluso lideró una de las exploraciones más ambiciosas en las que se utilizó tecnología sonora valuada en más de un millón de libras. A pesar de los costosos recursos desplegados, no hubo ninguna evidencia concreta de la existencia del monstruo.

Según relató el propio investigador, el punto de inflexión en sus hipótesis llegó un día en el que creyó haber visto una de las clásicas “jorobas” del monstruo sobresaliendo del agua. Al acercarse descubrió que se trataba de una roca. Ese episodio reforzó una sospecha que ya tenía hacía años, que la mayoría de los avistamientos podían explicarse por fenómenos naturales. “El problema no es la gente, sino la interpretación”, explicó Shine en declaraciones a medios británicos. A su entender, los movimientos en la superficie del lago suelen ser confundidos con la silueta de una criatura de gran tamaño.

Durante más de medio siglo se intentó dar con la famosa criatura (Foto: Instagram @lilyh.tuzroyluke)

Una de las principales explicaciones que sostiene el naturalista apunta a las estelas provocadas por embarcaciones. El Lago Ness forma parte del Canal de Caledonia, una vía navegable por la que circulan barcos de manera regular. “Los avistamientos se deben a las estelas de los barcos. Desarrollan esta forma de múltiples jorobas, y eso es lo que la gente suele ver”, indicó Shine a The Sun. Según la velocidad y el ángulo del desplazamiento, las ondas pueden parecer una sucesión de protuberancias oscuras que avanzan de forma coordinada, lo que genera una ilusión óptica.

El investigador también señaló que otros supuestos fenómenos, como el famoso “cuello largo” del monstruo, tienen explicaciones más simples. En muchos casos, se trata de aves agrupadas en una superficie de agua tranquila, cuya disposición genera una imagen engañosa a la distancia. Para profundizar su análisis, el investigador incluso consultó a un mago especializado en arte clásico, quien le explicó cómo ciertas condiciones visuales pueden engañar al ojo humano. “Eran todos falsos y él nos mostró las explicaciones”, reconoció sobre algunos registros históricos que durante décadas alimentaron la leyenda.

Los avistamientos de la mítica criatura habrían sido producto de fenómenos naturales Francisco Goncalves

Otro de los argumentos centrales del veredicto final están vinculados al plano ecológico. Según explicó, el Lago Ness es demasiado frío y pobre en peces como para sostener a un animal de gran tamaño durante largos períodos de tiempo. La ausencia de una fuente de alimento suficiente vuelve inviable la supervivencia de una criatura de esas características. Lejos de mostrarse frustrado por el resultado de la investigación, el experto aseguró que no se arrepiente del tiempo dedicado a la investigación. “Me divertí muchísimo y cualquier nueva prueba sería maravillosa”, afirmó y aclaró que no descarta por completo que en el futuro pueda surgir algún dato nuevo que amerite una revisión.