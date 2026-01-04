Cinco series que no te podés perder si te gustó Stranger Things
Aunque la exitosa producción de Netflix llegó a su fin, en las plataformas de streaming hay una gran selección de títulos ideales para los fans del suspenso y la ciencia ficción
Decirle adiós a una serie es extremadamente difícil por varios motivos. No solo es el hecho de saber que dejará de aparecer el cartel de “nuevos episodios” sino que uno se encariña con la historia y sobre todo con los personajes. Ver sus desarrollos, sus dilemas y sus aventuras y pensar qué es lo próximo que podría sucederles es parte de la magia. Pero, nada es eterno y aunque pueda dilatarse, los finales, tarde o temprano, llegan. El 31 de diciembre le tocó el turno a Stranger Things (Netflix), una de las producciones más grandes y exitosas de todos los tiempos. Aunque se puede entrar en un debate de si el último capítulo estuvo a la altura -puesto que se tomó nueve años para concluir-, lo que está fuera de discusión es que el vacío que dejó en la audiencia es bastante grande. Por eso, a continuación te recomendamos cinco series ideales para ver en plataformas de streaming si fuiste parte del viaje de Eleven, Mike, Will, Dustin, Max y Lucas y sos fanático de la ciencia ficción.
1) Dark
La producción alemana causó furor tras su estreno allá por 2017. La historia comienza con la desaparición de dos adolescentes en la localidad de Winden. Esto deriva en una intensa búsqueda que terminará por sacar varios secretos a la luz con viajes en el tiempo e inesperados hechos sobrenaturales.
Ficha técnica
- Reparto: Louis Hofmann, Lisa Vicari, Karoline Eichhorn, Stephan Kampwirth, Jördis Triebel, Andreas Pietschmann y Maja Schöne
- Creadores: Baran bo Odar y Jantje Friese
- Temporadas: 3
- Episodios: 26
- Año: 2017-2020
- Dónde ver: Netflix
2) It: Bienvenidos a Derry (Welcome to Derry)
Tras las dos exitosas películas de It, basadas en la novela de 1986 de Stephen King, finalmente en octubre de 2025 HBO Max estrenó la precuela de la historia pero en formato serie. La producción de los argentinos Andy y Bárbara Muschietti está ambientada en 1962 y cuenta los orígenes de Pennywise, el tenebroso payaso interpretado una vez más por Bill Skarsgård.
Ficha técnica
- Reparto: Jovan Adepo, Bill Skarsgård, Taylour Paige, Stephen Rider, Amanda Christine, Clara Stack, Blake Cameron James, Chris Chalk y Matilda Lawler
- Creadores: Andy Muschietti, Bárbara Muschietti y Jason Fuchs
- Temporadas: 1
- Episodios: 10
- Año: 2025
- Dónde ver: HBO Max
3) Taken (Mercado Play)
La serie de ciencia ficción producida por Steven Spielberg gira en torno a tres familias que fueron capturadas por alienígenas a lo largo de cincuenta años. Obtuvo múltiples reconocimientos y se consagró como la mejor miniserie en la 55° edición de los Premios Emmy.
Ficha técnica
- Reparto: Dakota Fanning, Emily Bergl, Matt Frewer, Heather Donahue y Joel Gretsch
- Creador: Leslie Bohem
- Temporadas: 1
- Episodios: 10
- Año: 2002
- Dónde ver: Mercado Play
4) Los expedientes secretos (The X Files)
A estas alturas es, indiscutidamente, un clásico de la ciencia ficción. Fox Mulder (David Duchovny) y Dana Scully (Gillian Anderson) son dos agentes del FBI que investigan casos sobrenaturales que vinculan al gobierno con los alienígenas. Tanto la serie como sus dos protagonistas recibieron múltiples distinciones a lo largo de las nueve temporadas en las que se emitió. Adicionalmente, en 1998 y 2008 se estrenaron las películas Los expedientes secretos X (The X-Files: Fight the Future) y Expedientes secretos X: Quiero creer (The X-Files: I Want to Believe), ambas disponibles en Disney +.
Ficha técnica
- Reparto: David Duchovny, Gillian Anderson, Robert Patrick, Mitch Pileggi, William B. Davis y Tom Braidwood
- Creador: Chris Carter
- Temporadas: 11
- Episodios: 218
- Año: 1993-2018
- Dónde ver: Disney +
5) Esta mie*** me supera (Am Not Okay with This)
Basada en la novela de Charles Forsman, también autor de The End of the F***ing World, la serie sigue a Sydney Novak (Sophia Lillis), una joven que afronta las situaciones propias de la adolescencia, el colegio secundario, la familia y los vínculos amorosos, mientras intenta aprender a manejar sus poderes. Si bien se barajó la posibilidad de una segunda temporada, en agosto de 2020 Netflix confirmó su cancelación debido al Covid-19.
Ficha técnica
- Reparto: Sophia Lillis, Wyatt Oleff, Sofia Bryant, Kathleen Rose Perkins, Richard Ellis y Zachary S. Williams
- Creadores: Jonathan Entwistle y Christy Hall
- Temporadas: 1
- Episodios: 7
- Año: 2020
- Dónde ver: Netflix
