Mientras Meghan Markle y el príncipe Harry buscan asociarse con los grandes de Hollywood, otra integrante de la corona británica busca abrirse camino también en el mundo artístico. De perfil mucho más bajo que sus primos, Lady Gabriella Windsor (39) lanzó sus primeros dos singles y quiere ser cantante.

Se trata de la segunda hija de los príncipes de Kent, Michael, primo hermano de la reina Isabel II, y la aristócrata alemana María Cristina de Reibnitz. Hace 15 meses contrajo matrimonio con Thomas Kingston en la capilla San Jorge, dentro del castillo de Windsor, la misma donde se casaron Harry y Meghan.

Sin lugar a dudas, ella es una de las integrantes con más alto perfil de los Windsor. Hasta ahora solo se había dedicado a la escritura y al periodismo, pero en los últimos meses decidió dar un salto hacia el mundo artístico.

Bajo el nombre artístico Ella Windsor, acaba de editar "Bam Bam" y "Out of Blue", sus dos primeros singles. Con un aire de bossa nova fusionada con música chill out, los tracks pueden escucharse en plataformas como Spotify o iTunes.

Según ha hecho público, su marido ha sido quien la apoyó en su proyecto musical, a dar ese salto de la escritura a la música. "Tom no se queja de que grite cuando experimento con ideas en mi estudio, a él también le encanta la música", aseguró Lady Gabriella en declaraciones que reproduce Vanitatis.

La prima lejana de William y Harry no solo canta, también compone sus canciones. Lejos de pasar a engrosar su patrimonio, todo lo recaudado será destinado a la fundación Playing For Change, una organización sin fines de lucro de la que Lady Gabriella integra el directorio.