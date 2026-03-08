La dura advertencia de Trump a Reino Unido luego de que le ofrecieran dos portaviones para combatir a Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una advertencia al primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, luego de que Londres analizara mandar dos portaaviones a Medio Oriente en el marco de la guerra que Washington e Israel mantienen contra Irán. El mandatario norteamericano sostuvo que ese despliegue ya no sería necesario y cuestionó la demora británica en involucrarse en el conflicto.

A través de un mensaje publicado en su red social Truth Social, Trump dejó una crítica directa al liderazgo británico. “El Reino Unido, nuestro otrora gran aliado, quizás el más grande de todos, finalmente está considerando seriamente enviar dos portaaviones a Oriente Medio. No se preocupe, Primer Ministro Starmer, ya no los necesitamos. Pero lo recordaremos. ¡No necesitamos gente que se una a las guerras después de que ya las hayamos ganado!”, escribió.

Trump señaló al primer ministro Starmer que no necesitan de su ayuda en un conflicto que Estados Unidos ya ganó Captura Truth Social Donald Trump

La reacción de Trump se produjo después de que el gobierno británico autorizara a Estados Unidos a utilizar algunas de sus bases militares para operaciones consideradas defensivas. El Ministerio de Defensa del Reino Unido confirmó que fuerzas estadounidenses comenzaron a emplear instalaciones británicas para impedir lanzamientos de misiles iraníes que podrían afectar a ciudadanos o intereses británicos.

El fuerte planteo de Trump surgió luego de una polémica en torno al rol que Londres debía asumir en el conflicto. En un primer momento, Starmer rechazó involucrar directamente a su país en la guerra impulsada por Estados Unidos contra Irán. Días después aceptó permitir el uso de bases militares británicas con un “propósito defensivo específico y limitado”.

Starmer señaló que inicialmente no envió apoyo a Medio Oriente porque no estaba dispuesto a involucrarse en "una guerra sin una base jurídica ni un plan viable" (Stefan Rousseau/PA via AP) Stefan Rousseau� - PA�

“Lo que no estaba dispuesto a hacer el sábado era involucrar a Reino Unido en una guerra sin una base jurídica ni un plan viable y cuidadosamente elaborado, y esa sigue siendo mi posición”, señaló Starmer el miércoles.

Entre las instalaciones autorizadas figuran la base aérea de Fairford, en el suroeste de Inglaterra, y Diego García, ubicadas en el océano Índico. Según informó AFP, bombarderos estadounidenses B-1 aterrizaron recientemente en Fairford como parte de esas operaciones.

"¡No necesitamos gente que se una a las guerras después de que ya las hayamos ganado!", escribió Trump en referencia a la postura frente al conflicto bélico del primer ministro británico, Keir Starmer (Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP) ANDREW CABALLERO-REYNOLDS� - AFP�

El gobierno británico explicó que la decisión se tomó luego de ataques con misiles atribuidos a Irán que pusieron “en riesgo” intereses y ciudadanos del Reino Unido.

Mientras tanto, fuerzas británicas mantienen operaciones aéreas en Medio Oriente. Cazas Typhoon y F-35 patrullan espacios aéreos sobre Jordania, Qatar y Chipre con el objetivo de “proteger los intereses de Reino Unido y de sus aliados”, señaló el Ministerio de Defensa de ese país.

El conflicto también generó manifestaciones dentro del Reino Unido. En Londres, una marcha contra la guerra que concluyó frente a la embajada estadounidense reunió entre 5.000 y 6.000 personas.

Con información de AFP.