Lana del Rey fue criticada por usar un insólito tapabocas en un evento público

Durante la presentación de su libro de poesía, la cantante estadounidense usó un tapabocas de red con glitter plateado, muy vistoso pero inútil para la prevención del Covid-19

Lana del Rey fue duramente criticada por utilizar un tapabocas brillante de red durante la presentación del libro con el que se lanza como poeta. El evento se realizó en una librería de Los Ángeles donde la cantante y compositora estadounidense posó en selfies con sus fans.

En la presentación, que se desarrolló en una tienda Barnes and Noble, Lana del Rey leyó fragmentos de su libro Violet Bent Backwards Over the Grass usando una máscara facial calada, plateada y brillante, muy vistosa, pero que poco podía ayudar a prevenir la propagación del Covid-19.

Muchos de sus fanáticos la criticaron después de que ella compartiera imágenes del evento en su perfil de Instagram. En los comentarios la acusaron de ser irresponsable y le pidieron que usara una protección facial adecuada.

Desde el entorno de la artista, dijeron que ella había dado negativo en un test de coronavirus y que durante la presentación siempre mantuvo distancia social. Sin embargo, las fotos compartidas por quienes participaron muestran lo contrario.

Además de lanzar su libro de poesía, Lana del Rey anticipó que estrenará su nuevo álbum entre diciembre y enero. Su última producción fue reconocida como uno de los mejores discos de 2019 por múltiples publicaciones internacionales.