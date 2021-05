Lanzan una curiosa correa de perro con paraguas incluido para los días de lluvia

Cada vez que llueve, los amantes de las mascotas tienen la misma preocupación: ¿Cómo sacar a pasear a un perro sin que se moje? Si bien ya existe calzado, al estilo botas de lluvias, y pilotos, ahora también hay una opción que completa el outfit para evitar ser alcanzado por el agua: la correa con paraguas incluido.

El ingenioso invento para pasear mascotas, que está a la venta a través de Wish, permite mantener al perro seco durante todo el recorrido y cuesta 12 libras (17 dólares). Según la descripción del productor, el pet umbrella (paraguas para mascotas en inglés), “puede proteger a las mascotas de la arena, el viento, la nieve y la lluvia, y está diseñado específicamente para perros pequeño”.

A su vez, describen al producto como “moderno, elegante, conciso y fácil de manejar”.

Hay varias advertencias a la hora de elegir usar este tipo de paraguas para mascotas

Se trata de un paraguas transparente que permite al dueño ver a su mascota mientras camina. Además tanto el mango en “C” como la correa son ajustables. Por otro lado, la correa se abre con el mecanismo de paraguas normal, es decir, empujando hacia afuera.

A pesar de parecer “la solución ideal”, existen varias advertencias que hay que tener en cuenta a la hora de decidir comprarlo. Por un lado, no es recomendado para perros grandes, porque la cobertura no es lo suficientemente amplia. También alertan sobre la importancia de abrirlo suavemente, para no asustar al animal y sobre la posibilidad de que le perro se sienta incómodo la primera vez que lo use.

En la Argentina también existe este tipo de productos, que están a la venta de forma online en varias plataformas para los amantes de “dar la vuelta con el perro”.

LA NACION