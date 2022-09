Le dedicó su amor a una policía pero todos se quedaron con el disfraz: “Detalle maravilloso”

El amor genera distintas reacciones. Algunas impensadas. Eso pasó en Lima, Perú, donde un hombre disfrazado de oso le declaró su amor a una policía.

Por medio de TikTok, el usuario @eridetallitos compartió el ¿tierno? video donde se ve a dos ositos afuera de una cárcel: mientras una osita sostenía un cartel, el otro le decía lo mucho que la ama y le regalaba un globo con la leyenda “Te amo”. Asimismo, se ve salir a una oficial, quien sorprendida ante el noble gesto rompió en llanto.

Cabe mencionar que en el cartel se puede apreciar las palabras que el hombre le dedicó: “Continuemos construyendo nuestro futuro. Lo nuestro es más grande que cualquier obstáculo y solo de nosotros depende recuperar la magia que nos envolvía. Eres el amor de mi vida”.

Hombre se disfraza para declararle su amor a una policía y es furor TikTok

“Te amo. ¿Así o más claro?”, sentenció el osito en otro cartel. Hasta el momento, la publicación cuenta con más de un millón de reproducciones, con casi 45 mil likes y alrededor de mil comentarios de usuarios.

“Valoro más el que él se haya disfrazado. Detalle maravilloso”, “Rápido, antes que llegue el colega y se ponga celoso”, “Algo que nunca me pasará”, “Siempre espectadora, nunca protagonista”, se lee en las reacciones de internautas.

Fue al casamiento de su amiga y cometió un terrible error de protocolo

Organizar un casamiento conlleva mucho tiempo de dedicación y energía mental: hay que tener en cuenta toda la decoración, comprar los anillos, conseguir un lugar especial y cumplir con una extensa lista de cuestiones. Si bien cuando el momento finalmente llega la mayoría de las parejas se saca un peso de encima, en medio de la celebración también surgen escenarios imprevistos que indudablemente los toman por sorpresa. En esta ocasión, un incómodo hecho que tiene como protagonista a nada más y nada menos que a una invitada se volvió viral en las redes sociales.

La protagonista de la historia, reconocida bajo el usuario de TikTok @mediocrehailey, compartió un clip en el que mostró el insólito error que cometió en el casamiento de sus amigos. Por un despiste, cortó el pastel de bodas por su propia cuenta y rompió con la popular tradición de que los novios son los encargados de realizar dicha acción.

El terrible error de una invitada de boda que cortó la torta antes que los novios

“Ignoré la mesa de brownies y me serví un trozo del pastel de bodas pensando que se olvidaron de servirlo. Ahora sé mejor cómo es el protocolo, me odio a mí misma por lo que hice”, explicó la mujer en la publicación. “Mis disculpas a los novios”, agregó. En las imágenes, se la vio totalmente relajada mientras bailaba y en ningún momento se percató de lo que sucedió, hasta horas después.

El video que publicó el 15 de agosto ya acumuló más de 7 millones de visualizaciones y miles de comentarios en los que los usuarios opinaron al respecto. “Si le hiciera esto a alguien en su boda me sentiría muy mal, espero que hayas aprendido”, expresó una usuaria.

“En el video se te ve muy tranquila y al parecer con poco remordimiento. Lo que hiciste no es divertido y parece que te lo tomás así. Muy triste”, criticó otro. “Me gustaría saber cómo fue la reacción de los demás, me imagino que muy contentos no estuvieron. ¿Podrías aclararlo, por favor?”, preguntó un tercero.