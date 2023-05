Le pidió matrimonio a su novia en pleno vuelo y emocionó a todos

escuchar

Hay quienes apuestan por propuestas de matrimonio tradicionales, como una cena romántica o una serenata bajo la luz de la luna. Sin embargo, siempre están los del extremo, para los que el minimalismo no es una opción y hacen de la pedida de mano un acto inolvidable.

Este último fue el caso de Daniel, un hombre que, en pleno vuelo, decidió pedir la mano de su pareja, Grisela. En un video, que fue ampliamente compartido en redes sociales, quedó registrado el conmovedor acto de amor.

El instante que emocionó a todos

Aunque el audio se distorsiona por el sonido del avión, las imágenes dicen más que mil palabras: luego de dedicar unas conmovedoras letras a la mujer, el hombre se levanta de su silla asignada en el avión, saca una caja con un anillo en el interior y se lo muestra a Grisela, quien aún está sentada.

Luego, sobreviene un tierno beso de la pareja. Atónitos, conmovidos y un tanto maravillados, los pasajeros del vuelo acompañan la propuesta con aplausos. Algunos observan impactados, mientras que otros se disponen a grabar con su celular. Tal fue el caso de Mónica Uribe, una usuaria que, tras presenciar la innovadora propuesta aérea, publicó el video en su cuenta de Twitter.

“¡Hoy en mi vuelo AVA9374 BOG-ADZ fuimos testigos de cómo Grisela le dio el ‘sí’ a Daniel! Una linda historia de amor, juntos desde siempre, y listos para formalizar su compromiso. Todo más cerca de las nubes y en compañía de Avianca”, escribió Uribe en la descripción del posteo.

De acuerdo con algunos usuarios, la propuesta de casamiento tuvo lugar durante un vuelo que se dirigía de Bogotá a San Andrés. Al parecer, el hombre contó con el apoyo de la aerolínea, pues en el audio se escucha que la dedicatoria sale desde los parlantes de la aeronave.

Aunque la pedida de mano fue lo que eclipsó la atención, los usuarios se encargaron de detallar el panorama completo. Así como hubo quienes no se perdieron detalle de la romántica escena, también estuvieron los que por andar tomando la siesta se perdieron la mitad de la pedida de mano. Por supuesto, los usuarios no tardaron en crear memes y burlarse de la particular situación, así como tampoco dudaron en mostrar su emoción por el momento.

"Por fin puedo decir Sí soy", bromeó una usuaria

“Ay, capitán, ¿a mí por qué solo me tocan los vuelos con pasajeros difíciles?”, “Qué lindo, cuántas historias inolvidables” y “Qué linda historia de amor, Mónica”, fueron algunos de los comentarios por parte de los usuarios.

El Tiempo (Colombia)