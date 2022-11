Le preguntó al delivery por su pedido y lo que le respondió la dejó helada: “Eligió la violencia”

escuchar

El trabajo de delivery alcanzó su auge luego de la llegada de la pandemia de Covid, durante la cual los ciudadanos procuraron salir lo menos posible de sus casas y se disparó el número de pedidos de comida a los restaurantes o, incluso, para comprar en los supermercados. Aunque la comunicación virtual entre los trabajadores y los clientes puede conllevar a una malinterpretación del tono en el que se habla. En este contexto, una usuaria de las aplicaciones con este fin compartió en Twitter cuál fue la respuesta del conductor cuando ella le consultó por su pedido: “Eligió la violencia”.

Daniela Murillo pidió el pasado martes comida en un local a través de una aplicación de delivery, pero el encargado de su pedido le informó de que llegaría con retraso. “Buenas tardes. Su orden tardará porque está saturado el restaurante. Llevo 40 minutos esperando y no salió todavía”, escribió Álex Antonio, según se leyó en la captura de pantalla de la conversación que compartió la usuaria en su perfil de Twitter.

La usuaria compartió la conversación a través de Twitter. Twitter: @danimurillobo

“Está bien, gracias”, respondió la joven. Y puntualizó su extrañeza por la situación: “Qué extraño, saturado tan temprano”. Una observación que el trabajador de delivery no se tomó bien. “Según usted es invento mío, entonces”, expresó. La publicación de Murillo se volvió viral y acumuló más de 216 mil likes y más de 10 mil retuits, bajo la descripción: “Hoy eligió la violencia”.

Los usuarios de la red social añadieron las inéditas experiencias que vivieron con los trabajadores de delivery o con conductores de las aplicaciones de traslados. Así le respondió uno de ellos cuando la tuitera @LaloncheraCute le pidió que no diera de baja el viaje: “Los otros que la cancelaran me la p***. Yo sí trabajo. Pero eso sí, donde me quieran asaltar, yo voy a empinar”. Ella, anonadada, contestó: “Solo quiero llegar al trabajo. Gracias por el dato, de todos modos”.

Los usuarios compartieron sus experiencias. Twitter: @Toba76428517

Otro usuario publicó la divertida conversación que tuvo con el repartidor. “Señor cliente, me comí tus empanadas”, escribió el trabajador, que acompañó la advertencia con una fotografía de una de ellas mordida. Y agregó al instante: “Na, mentira. Me compré dos. Termino y voy”. Otra relató que nunca recibió la comida que encargó: “Qué dirección tan perdida. Tengo una bicicleta más cara que su pedido y esto es muy peligroso”, le reclamó el trabajador.

Una indignante exigencia

También los trabajadores de delivery relataron a través de las redes sociales sus propias experiencias. Fue el caso de Fer GP, que trabaja como repartidor, cuando recibió una indignante observación en el ticket que envió el cliente. El hombre que vivía en el departamento donde realizaría la entrega de comida le solicitó que bajara la basura y que, además no usara el ascensor, ya que era solo para los propietarios.

La queja del repartidor porque un cliente pidió que le bajara la basura y que no usara el ascensor del edificio se viralizó en Twitter Twitter / @pallas_garcia

“Después de traer la comida, bajar la bolsa de basura que hay en la puerta y no subir por el ascensor, que es solo para los vecinos”, escribió el hombre en el apartado “observaciones”. El trabajador, indignado, realizó un descargo en Twitter: “¡Seguimos juntando gentuza para Bingo! Entre el clasismo tradicional, que nos considera inferiores, y el clasismo posmo, que nos considera inferiores también... pues, se pueden ir todos un poquito a la m...”.

LA NACION