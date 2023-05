Le pusieron un nombre que no es para una persona y nadie lo puede creer: “Piensan que es un apodo”

escuchar

El fanatismo por un artista puede llegar a niveles insospechados y este es el caso de un hombre que bautizó a su hija con el nombre de su banda favorita y ahora se ve obligado a justificarlo siempre con su documento para que le crean.

La mujer, llamada Abba, en homenaje a la icónica agrupación pop de la década del 70, asegura que tienen que mostrar su identificación porque piensan que se trata de una broma. “Si tuviera una libra por cada vez que me cuestionan mi nombre, ya sería millonaria. Mi padre eligió el nombre porque quería algo diferente”, señaló la mujer y agregó: “Cuando era niña, todos hacían comentarios al respecto. Se confundían por cómo se deletreaba”.

Abba fue una banda sueca de pop, icónica por sus temas para bailar.

“Piensan que es un apodo y tengo que mostrar el documento o credencial de trabajo para que me crean. Cuando estaba haciendo mi examen de manejo, recuerdo que el hombre revisó mis datos y me dijo que era un gran fanático de ABBA: ‘Creo que tu nombre es increíble’”, rememoró la mujer de 40 años y madre de dos hijos.

Afortunadamente, Abba es fanática del grupo sueco y recuerda que para sus 17 años, sus familiares y amigos le cantaron “Dancing Queen”, tema referente de la banda. “Fue épico. Puedo relacionarme totalmente con la música de ABBA. Está en mi lista de deseos conocerlos y decirles que me pusieron su nombre. Voy a los ver los shows tributo de ABBA y estaba muy entusiasmado con su nuevo álbum. Se lo pongo a mis hijos y les digo que me llamo así por ellos, piensan que es genial”, concluyó Abs, como se la conoce entre sus familiares y amigos.

ABBA y una historia que no termina

Björn, Frida, Benny y Agnetha se mostraron nuevamente juntos el 27 de mayo de 2022 y anunciaron su regreso con nuevo disco, ABBA Voyage. Ese día, en el el Queen Elizabeth Olympic Park de Londres, los integrantes dijeron presente y brillaron en el espectáculo denominado ABBA Voyage, como el último disco del cuarteto sueco, editado en 2021.

Björn Ulvaeus, Anni-Frid Lyngstad, Agnetha Fältskog and Benny Andersson en su reencuentro en Londres (Photo by Nicky J Sims/Getty Images) Nicky J Sims - Getty Images Europe

Claro que durante una hora y media de show, las canciones de este espectáculo no fueron únicamente las más recientes. La lista del repertorio, que incluye grandes e inolvidables himnos de la banda, es la siguiente: “The Visitors”, “Hole In Your Soul”, “SOS”, “Knowing Me, Knowing You”, “Chiquitita”, “Fernando”, “Mamma Mia”, “Does Your Mother Know?”, “Eagle”, “Lay All Your Love On Me”, “Summer Night City”, “Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)”, “Voulez-Vous”, “When All Is Said And Done”, “Don’t Shut Me Down”, “I Still Have Faith In You”, “Waterloo”, “Dancing Queen”, “Thank You For The Music”, “The Winner Takes It All”.

