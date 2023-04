Le quisieron comprar a su fiel perrita por US$100 y su respuesta se volvió viral: “La plata no me acompaña”

escuchar

Por medio de TikTok se hizo viral la historia de un hombre de 72 años que trabaja como reciclador junto con su mascota, a quien un hombre le ofreció dinero por el animal, pero este se negó y dio una emotiva respuesta.

El hombre le puso a su mascota “Muñeca brava”. Inicialmente recordó que la recogió de las calles y dio detalles del instante: “Era puro piojos de gallina, fui y le compré un jabón, y la bañé. Ella sigue gorda”.

La conmovedora respuesta del hombre que se viralizó en las redes

Inicialmente el hombre le dice: “¿Cómo está? Buenas tardes, amigo, ¿no vende el perrito?”, a lo que este recolector le responde negativamente.

Poco a poco la suma de dinero por la mascota incrementa, pero el hombre continúa diciendo que no. Finalmente el hombre dice que esta perrita fue recogida de las calles, que él la bañó y la acogió. “Es que el dinero no me acompaña, el dinero se va. La plata no me cuida, la plata no me sigue, no me pide quesito. Ella me pide quesito”, puntualizó.

Conmovedora historia de la mascota

“Muñeca brava” posa muy alegre junto a este hombre que la describe como su compañera, pero aparte de esto “tengo tres perritos más, son los hijos de ella”, narra.

La respuesta del hombre se volvió viral TikTok

El trabajador dice que utiliza los productos que recolecta para alimentar a sus mascotas. Finalmente la persona que graba decide darle dinero para que compre alimentos.

El Tiempo (Colombia)