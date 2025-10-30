Le revocaron la visa por tener fotos desnuda en su celular: ¿es legal que revisen el dispositivo?

La visa es fundamental para aquellas personas que desean viajar a Estados Unidos, debido a que les permite solicitar la entrada al territorio por un propósito específico como turismo, negocios o estudio.

Aunque este permiso es otorgado a un ciudadano extranjero por el gobierno norteamericano, no garantiza el ingreso al país, ya que la decisión final la toman los oficiales de Aduana y Protección Fronteriza.

Para comprender mejor este tipo de casos, un tramitador colombiano compartió la insólita razón por la que las autoridades le revocaron la visa a una de sus clientas para impedirle entrar al territorio.

Los agentes encontraron sospechosas las razones de la mujer iStock

De acuerdo con lo revelado por el joven en un video de TikTok, la mujer ya contaba con el permiso del gobierno y era la segunda vez que viajaba al país. Pero justo cuando ella se encontraba pasando por el filtro de migración, los oficiales le hicieron algunas preguntas sobre el propósito de su visita.

“Mencionó que pensaba visitar a su novio, quien recientemente le había depositado cierta cantidad de dinero para que ella pudiera hacer el viaje, y eso como que no le cuadró mucho a los oficiales”, expresó el tramitador, haciendo referencia al procedimiento que implementaron posteriormente los funcionarios.

Los agentes le pidieron todas las claves del celular iStock

Según el joven, su clienta fue llevada a un cuarto, donde le pidieron las claves de su celular y le empezaron a revisar todo, especialmente la galería. “Se dieron cuenta de que ella tenía fotos ligeritas de ropa y ella mencionó que eran para su novio por la relación a distancia, pero los oficiales pensaron que ella iba a venderlas o a ofrecer servicios para adultos”, agregó.

Pese a las aclaraciones de la mujer, los uniformados decidieron cancelarle la visa y, si bien no le impusieron ninguna sanción, le impidieron el ingreso a Estados Unidos porque el documento ya no era válido.

La mujer tuvo que volver a tramitar la visa iStock

¿Es legal que los agentes revisen su dispositivo?

Luego de que se dio a conocer la historia en redes sociales, los usuarios cuestionaron si ese tipo de revisiones son necesarias durante el procedimiento de migración, especialmente cuando se trata de los dispositivos electrónicos.

Frente a esto, es pertinente mencionar que la política de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, que entró en vigor en agosto de 2009, permite que los agentes inspeccionen el teléfono celular y la computadora de los viajeros extranjeros.

El objetivo de esta medida es “determinar si el aparato contiene contrabando digital”, es decir, pornografía infantil, material clasificado, información de exportación controlada, contenido relacionado con el terrorismo o que sea relevante para la admisibilidad de un visitante.