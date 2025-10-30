Sorpresivo anuncio de Trump antes de reunirse con Xi: ordenó al Pentágono realizar pruebas de armas nucleares

WASHINGTON.- En un sorpresivo anuncio en la previa de su reunión con el presidente chino, Xi Jinping, en Corea del Sur, Donald Trump anunció esta noche que dio instrucciones al Departamento de Guerra para que reanude de inmediato las pruebas de armas nucleares en “igualdad de condiciones” con otras potencias.

“Debido a los programas de prueba de otros países, he dado instrucciones al Departamento de Guerra para que comience a probar nuestras armas nucleares en igualdad de condiciones. Ese proceso comenzará de inmediato”, señaló Trump en su red Truth Social, una medida que no se aplica en Estados Unidos desde hace 33 años.

Donald J. Trump Truth Social Post 09:04 PM EST 10/29/25 pic.twitter.com/v9JnWbQY2r — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) October 30, 2025

“Estados Unidos posee más armas nucleares que cualquier otro país. Esto se logró, incluyendo una completa modernización y renovación del arsenal existente, durante mi primer mandato. Debido a su tremendo poder destructivo, ¡me resultó muy difícil hacerlo, pero no tenía otra opción!“, escribió el presidente norteamericano.

“Rusia es segunda, y China está muy por detrás en tercer lugar, pero estarán igualadas dentro de cinco años”, advirtió el mandatario, que en la noche de este miércoles en la Argentina (la mañana en Corea del Sur) inició su encuentro con Xi. Trump fue consultado por una periodista por el reinicio de las pruebas nucleares, pero evitó responder. “Muchas gracias a todos”, dijo.

Donald Trump y Xi Jinping se saludan en Busan, Corea del Sur. ANDREW CABALLERO-REYNOLDS - AFP

China, que supervisa uno de los desarrollos de arsenal nuclear más rápidos del planeta y está ampliando sus reservas, no ha probado un arma de ese tipo desde 1996.

Este miércoles, en tanto, el presidente Vladimir Putin afirmó que Rusia había probado con éxito un supertorpedo Poseidón, capaz de portar cabezas nucleares y que, según analistas militares, podría devastar regiones costeras provocando enormes marejadas radiactivas en el océano.

Putin subrayó en su mensaje que el Poseidón —disparado desde un submarino— no tiene equivalentes en otros países.

Donald Trump estrecha la mano del presidente surcoreano, Lee Jae Myung, mientras recibe un regalo consistente en una corona de oro y una condecoración de la Gran Orden de Mugunghwa, durante una ceremonia celebrada en el Museo Nacional de Gyeongju, en Corea del Sur, el 29 de octubre de 2025. Mark Schiefelbein - AP

Si bien la publicación de Trump ofreció muy pocos detalles sobre en qué consistirían las pruebas del Pentágono, que dirige Pete Hegseth, el anuncio marca un cambio radical en la política nuclear de Estados Unidos, que se mantuvo durante décadas.

Funcionarios de la Casa Blanca consultados por medios norteamericanos no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios sobre en qué consistirán las pruebas de armas nucleares anunciadas por Trump.

La última prueba de armas nucleares en Estados Unidos tuvo lugar en 1992, antes de que el expresidente George H. W. Bush impusiera una moratoria a este tipo de ensayos al término de la Guerra Fría.

Según los expertos, las pruebas proporcionan evidencia sobre el potencial de cualquier nueva arma nuclear y sobre la eficacia de las armas más antiguas. Además de aportar datos técnicos, una prueba de este tipo sería vista en Rusia y China como una demostración deliberada del poder estratégico estadounidense, añadieron los especialistas.

El anuncio de Trump se produjo justo antes de que Xi aterrizara en Corea del Sur, donde ambos líderes asisten a las reuniones de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). El líder republicano publicó el posteo en redes sociales mientras su helicóptero, el Marine One, sobrevolaba el aeropuerto internacional de Gimhae, ubicado al oeste de Busan.

"We're going to have a very successful meeting, I have no doubt." @POTUS greets Chinese President Xi Jinping in South Korea. pic.twitter.com/Wdr5HgzNhx — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) October 30, 2025

La reunión de Trump y Xi, en medio de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, es el primer encuentro cara a cara entre ambos desde que el magnate inició su segundo mandato, el 20 de enero pasado, y tiene como objetivo estabilizar la relación comercial y apaciguar la guerra arancelaria, que ha tenido impacto global.

Sin embargo, la sorpresiva publicación de Trump minutos antes del encuentro podría generar que la reunión tomara otro cauce, incluso cuando el líder republicano se había mostrado entusiasmado por ver a Xi. “¡El G2 se reunirá en breve!“, publicó en Truth Social.

En el inicio del encuentro entre ambos líderes, Xi le dijo a Trump que China y Estados Unidos deberían ser “socios” y “amigos”. El presidente norteamericano, en tanto, afirmó que sería una reunión “muy exitosa” para poner fin a la extensa disputa comercial.

Al estrecharse la mano, Trump dijo: “Me alegra verte de nuevo. Vamos a tener una reunión muy exitosa, no me cabe duda. Pero es un negociador muy duro, y eso no es bueno”. Tras una breve pausa para las fotos, se retiraron a un encuentro a puertas cerradas.

Trump está acompañado en la reunión por el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario del Tesoro, Scott Bessent; el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer; el secretario de Comercio, Howard Lutnick; la jefa de Gabinete, Susie Wiles, y el embajador de Estados Unidos en China, David Perdue.

“Es un gran honor estar con un amigo mío desde hace mucho tiempo, si lo piensan bien”, dijo el presidente norteamericano.

Estados Unidos inauguró la era nuclear en julio de 1945 con la prueba de una bomba atómica de 20 kilotones en Alamogordo, en el estado de Nuevo México, y posteriormente lanzó bombas atómicas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945 para poner fin a la Segunda Guerra Mundial.