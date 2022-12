Le robaron el celular, logró ubicarlo en un negocio y la respuesta del dueño la dejó boquiabierta

escuchar

El robo de celulares es uno de los delitos más cometidos. En muchos casos, son situaciones que no tienen resolución y el dueño vive un calvario. Sin embargo, una joven argentina llamada Camila vivió un hecho así y decidió tomar cartas en el asunto y contó lo que le pasó. Mediante su cuenta de Twitter denunció el hecho, logró saber dónde estaba el aparato y reveló qué hizo para intentar recuperarlo.

Por medio de un hilo de Twitter, la usuaria @camilamendezv_ relató: “El jueves en la mañana me robaron mi celular. El sábado cuando abrí mi iCloud en un celular nuevo encontré dos videos que fueron grabados desde un local el viernes 25 a las 4:20 PM (un día después del robo). Los videos tenían ubicación y permitían identificar el local”. El tuit logró acaparar la atención de los usuarios debido a que se trata de un robo que muchos atravesaron.

La joven contó toda la situación en Twitter (Foto Twitter @camilamendezv_)

Luego de ver el video que se había grabado con su celular, tomó la decisión de rastrear el lugar donde podría encontrarse su móvil.

Los videos mostraban el interior del negocio y algunos de los empleados, por lo que tenía pruebas suficientes para detectar el sitio. “Fui hasta ahí, encontré el local y claramente negaron todo sin importarles que tenía todas las pruebas (ubicación y video). Me dijeron que muchas personas van a reclamarles lo mismo, pero que la ubicación del iPhone no es exacta, entonces que no podía hacer nada con eso”, precisó en su descargo.

La joven se enfrentó a los dueños del local (Foto Twitter @camilamendezv_)

Sin embargo, detalló que no solo tenía la ubicación “sino también un video donde se veía el local y se reconocía el uniforme de las personas que trabajan ahí”.

De igual manera, compartió la cuenta de Instagram del local, en donde supuestamente llegó su celular.“Si pueden vayan y reporten las cuentas y no les vayan a comprar nunca”, agregó.

Finalmente, la joven comentó: “El dueño del local, después de admitir que el del video si era el local de él (tengo como testigos a los policías con los que fui) me dijo que me podía demandar por calumnias porque cómo iba a demostrar que esos videos no los había ido a grabar yo”.

A pesar de su denuncia, no pudo recuperar su celular y ahora podría enfrentarse a un proceso judicial; sin embargo, expresó que no tiene miedo debido a que cree tener las pruebas suficientes.

La joven aún no tiene respuestas (Foto Twitter @camilamendezv_)

Por su parte, desde el negocio de celulares mencionado no hicieron un descargo al respecto pero en sus cuentas de Instagram desactivaron los comentarios en las publicaciones para que no sea un sitio de reclamos.

El Universal (México)