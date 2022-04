Les rechazaron el alquiler de un departamento por trabajar de mozos

En España, comprar o alquilar un departamento ya se convirtió en una tarea casi imposible para muchas personas por diferentes factores. Incluso, es una misión solo apta para algunos afortunados. Así lo dejó en evidencia una publicación viral de Twitter que encendió la polémica en redes sociales.

La cuenta “Soy Camarero” (@soycamarero), que bordea los 40 mil seguidores, alcanzó popularidad en los todos los rincones de Internet por relatar las ocurrencias que afrontan los trabajadores del rubro de “hostelería”.

En ese contexto, la página compartió una conversación de WhatsApp entre una persona que se dedica a esta industria y un intermediario de los dueños de un piso de alquiler. “¿Tenés mascota? ¿Cuántas personas residirían?”, preguntó el sujeto.

Ante el interrogante, el interesado en el departamento respondió lo siguiente. “Buenas tardes. ¿Podría el viernes a las 10 y media visitarlo con mi pareja? Tengo contrato indefinido y sería para mí y mi pareja”.

Cuando vas a alquilar un piso, pero trabajas en hostelería: pic.twitter.com/zvEnEg3sxY — Soy Camarero (@soycamarero) April 1, 2022

La incómoda pregunta al posible inquilino

Sin embargo, el punto crítico del diálogo llegó cuando se consultó sobre el empleo. “¿Importa el oficio para alquilarlo? ¿Igualmente teniendo contrato indefinido?”, explicó el integrante de la pareja. Frente a este comentario, el intermediario indicó que “los propietarios de esta vivienda no quieren hostelería”.

Por su parte, el posible inquilino no se quedó callado y le dejó en claro “no me interesa (el departamento) si se fijan en el trabajo, porque soy de hostelería y a la gente no le interesa”.

Indignación en Twitter

El tuit de @soycamarero se hizo tendencia y causó bastante molestia entre los usuarios de la plataforma del pájaro azul. “Preguntar el oficio debería estar prohibido, igual que vetar las mascotas, para eso hay una fianza, si dañan algo se cobra de la fianza y punto”, escribió una cibernauta.

En tanto, otro internauta comentó que los propietarios “no quieren camareros porque saben que es uno de los sectores más precarios: mal pagados e inestables (incluso con contrato indefinido)”.