El de la incontinencia es un terreno plagado de mitos. Por ejemplo: se cree que afecta a pocas personas, cuando en realidad más de 400 millones la padecen en todo el mundo. También se tiende a pensar que es un tema propio de la vejez, aunque el promedio de edad de quienes la sufren es de apenas 44 años. O que puede manejarse con toallas o apósitos menstruales, cuando hoy existen productos específicos, diseñados para brindar mayor protección y confort.

Llega a la Argentina la marca que mejor entiende a las personas con incontinencia

Cotidian es la marca especialista en incontinencia que está llegando a la Argentina con un portfolio de productos superador y una meta clara: “desmitificar” esta condición. “Nunca dejes de fluir”, es el lema que la marca decidió llevar en alto, poniendo el acento en el bienestar y en la idea de que la incontinencia no debería ser una restricción.

“Queremos desarrollar marcas que entreguen a las personas el mejor cuidado que necesitan en cada etapa de su vida, que les permitan vivir con más dignidad y con mayor autonomía”, señaló durante el evento de lanzamiento Rafael Schmidt, director corporativo y gerente general Región Andina, Río de la Plata y Chile para Softys. “Por eso nos enorgullece venir a la Argentina con este portfolio para la incontinencia, una condición que todavía es un tabú. Llegamos con productos y también con educación: queremos acercar a los consumidores información para que puedan vivir una vida plena”.

Un propósito claro: impulsar la conexión social

La propuesta de valor de Cotidian es la de ser la marca que entiende a las personas con incontinencia de una forma genuina e inspiradora. Todo el lanzamiento se sustenta en la creencia de que la conexión social es vital para el bienestar y la incontinencia no debería limitarla.

“La incontinencia tiene un aspecto emocional: reconocer que eso está pasando”, advirtió Pamela Pucci, directora de Marketing Corporativo en Softys. Y precisó: “Hay un recorrido que pasa la mayoría de las personas con esta condición: primero un duelo, luego una negociación consigo misma y al final, la etapa de aceptación”.

El equipo de Cotidian en el evento lanzamiento: Guido Di Risio, Sofía Gosalbez, Pamela Bruchacsek Pucci, Rafael Schmidt, Cecilia Visso y Belén Amato.

Según Pucci, se trata de personas física y económicamente activas, que hacen deporte viajan y salen. “Por eso el rol que nosotros tenemos como industria y como marca es brindar soluciones para que este público pueda, simplemente, seguir con su vida”, enfatizó.

Un producto para cada necesidad

Durante el evento de lanzamiento se presentó el portafolio completo de Cotidian, diseñado para cubrir los distintos grados de incontinencia y niveles de movilidad.

Protectores y toallas: creados para la mujer joven, usuaria independiente (de 35 a 49 años) con incontinencia leve.

Apósitos y pants. Orientados principalmente al adulto maduro independiente (más de 50 años) con incontinencia moderada a fuerte, también para mujeres que atraviesan el post parto.

Pañales. Pensados para adultos mayores dependientes.

El simulador del "paso del tiempo en el cuerpo" que funcionó durante el lanzamiento.

El compromiso que Cotidian tiene con la protección y la comodidad se refleja en los atributos del portafolio: productos hipoalergénicos, con gel súper absorbente, barreras antidesbordes, indicador de humedad, ajuste 360° y control de olores. Todo lo que puede brindar más confianza en cada etapa.

Un aliado para una vida más fluida

Del evento de lanzamiento participaron medios, influencers y líderes de opinión que se sumaron para amplificar la llegada a la Argentina de Cotidian. Además de la exhibición completa del portfolio de productos, el encuentro contó con varias sorpresas: charlas de expertos, arte en vivo y hasta un simulador del paso del tiempo en el cuerpo.

La línea completa de Cotidian para la incontinencia.

El periodista Sebastián Campanario, autor de varios libros como El futuro del bienestar y Revolución Senior, reflexionó sobre las tendencias globales y cambios que está produciendo la modificación de la pirámide poblacional. “El sector de mayor crecimiento en recursos está asociado al mundo de la segunda mitad de la vida: un momento especialmente rico en creatividad, ascenso profesional y felicidad”, destacó.

Con su propuesta anclada en la autenticidad, el optimismo y los valores de la libertad, el descubrimiento, el disfrute y la conexión social, Cotidian está lista para convertirse en un aliado indispensable para vivir una vida más fluida en la Argentina.

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.